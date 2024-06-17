Лучше не есть: 5 продуктов, которые могут испортить настроение

Идеально, когда еда наполняет организм питательны веществами, насыщает и поднимает настроение. Но есть продукты, которые, наоборот, могут не только испортить настроение, но даже вызвать депрессию.

Когда нам грустно, мы часто выбираем продукты, которые могут быстро поднять нам настроение и сделать нас счастливыми. Но это счастье обманчиво. Многие из подобных усилителей настроения в долгосрочной перспективе могут только усугубить проблемы с настроением. О том, какие продукты ухудшают настроение, пишет Fit For Fun.

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Сахар увеличивает риск психических расстройств

Фото: Freepik

Мороженое и шоколад могут лишь ненадолго поднять вам настроение, если вам грустно. Как показывает британское исследование, люди, которые потребляют более 67 граммов сахара в день вместе со сладостями или безалкогольными напитками, гораздо чаще страдают психическими расстройствами, чем те, кто потребляет менее 40 граммов сахара.

Искусственно добавленный сахар изначально поднимает настроение и дает энергию, но в долгосрочной перспективе вредит стройной фигуре и психике. Последствия могут включать депрессию или тревогу.

Жирная еда портит настроение

Вам может казаться, что стресс и плохое настроение можно улучшить пиццей и бургерами, но это не так. Вам следует дважды подумать, прежде чем есть жирную пищу, так как это может быстро оказать негативное влияние на вашу психику .

Высокая доля вредных жиров в пище может рано или поздно привести к хроническому воспалению в кишечнике, что, в свою очередь, может оказать психологическую нагрузку.

Если вы регулярно едите нездоровую пищу вместо полезных питательных продуктов, необходимых организму для выработки гормона счастья серотонина, то ваше настроение ухудшится. В соответствии с этим результаты американского исследования показывают, что потребление жареных и сильно обработанных продуктов напрямую связано с депрессией.

Простые углеводы делают вас вялым

Фото: Freepik

Макароны или легкий хлеб не только быстро насыщают, но и имеют восхитительный вкус. Однако слишком много углеводов могут нарушить гормональный баланс.

Исследования Американского журнала клинического питания показывают, что увеличение потребления быстрых углеводов может значительно увеличить риск депрессивных настроений.

Причина проста: простые углеводы повышают уровень сахара в крови, что вызывает гормональную реакцию в организме. Быстро достигнутое чувство сытости снова превращается в голод, а еще\ вы чувствуете вялость и усталость.

Если вы все еще не хотите обходиться без хлеба или макарон, выберите цельнозерновой вариант. Клетчатка обеспечивает ваш организм устойчивой энергией и дольше сохраняет чувство сытости.

Диетические напитки подавляют выработку серотонина

Большинство искусственно подслащенных напитков содержат химический подсластитель аспартам, который производится из аминокислоты фенилаланина.

Результаты исследования показывают, что фенилаланин вызывает повышение концентрации норадреналина и дофамина в краткосрочной перспективе, но сильно подавляет выработку серотонина в долгосрочной перспективе.

Таким образом, вы сможете поддерживать это ощущение счастья, только если будете употреблять напитки каждый день. Однако эксперты категорически не советуют этого делать из-за вредных ингредиентов, входящих в состав.

Кофеин вызывает перепады настроения

Фото: Freepik

Кофеин дает нам энергию, необходимую утром, и многим людям сложно представить повседневную жизнь без чашечки этого ароматного напитка.

Но хотя две или три чашки помогают нам стать бодрее и даже оказать положительное влияние на наше здоровье, слишком большое количество кофе имеет противоположный эффект.

Слишком много кофеина может не только вызвать беспокойство, но также оказать негативное воздействие на тело и разум. Возможными последствиями могут быть головные боли, резкие перепады настроения и даже тревога.

Напомним, 4 напитка, которые улучшат память, настроение и концентрацию.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.