Знову до школи. Дієтологиня розповіла, що приготувати дитині на сніданок, якщо немає світла

Добігають кінця останні дні літа, і вже зовсім скоро учні знову сядуть за шкільні парти. Влітку школярі розслабились — довго спали та пізно снідали, проте час повертатись до режиму та здорових звичок. Ексклюзивно для Фокусу дієтологиня Аліна Дяченко розповідає про те, чим годувати дітей перед школою.

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Літо промайнуло і вже за кілька днів знову продзвенить шкільний дзвоник, для когось вперше, для когось – ні, але це не означає, що повернення до школи для них буде легшим. Влітку діти звикли спати довше, гуляти допізна та загалом порушували режим. Проте повертатись до шкільного життя доведеться вже зовсім скоро, тому саме час батькам дізнатися, чим годувати дитину вранці, щоб її початок дня був приємнішими та продуктивним. Магістерка нутриціології, дієтологиня Аліна Дяченко розповідає Фокусу, як організувати корисне та здорове харчування дитини й чим нагодувати школяра, навіть якщо немає світла.

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Чим годувати дитину перед школою

Фото: Freepik

"Раціональне планування харчування школяра — це фундамент для забезпечення організму необхідними нутрієнтами, які підтримують гармонійний фізичний та інтелектуальний розвиток, сприяючи академічним успіхам і загальному добробуту дитини", — зазначає Аліна Дяченко

Саме тому збалансований за всіма нутрієнтами сніданок — це найважливіший прийом їжі. Такий сніданок заряджає енергією, підвищує працездатність, концентрацію уваги та пам'ять, підіймає настрій.

Дієтологиня запропонувала кілька ідей сніданків, які стануть вам у пригоді.

Вівсянка на рослинному молоці з фруктами чи ягодами та горіховою пастою або горішками.

Вівсянка з твердим сиром, яйцем у будь-якому вигляді та овочами.

Омлет/скрембл/яєчний млинець з тостом із цільнозернового хліба з вершковим сиром та овочі.

Сирники з фруктами, ягодами та сметаною чи грецьким йогуртом.

Оладки: сирні із зеленню та твердим сиром або сирні з бананом.

Цільнозерновий лаваш з різними начинками: курка, твердий сир, овочі/вершковий сир, тунець, авокадо, овочі/яйце, пастрома, овочі тощо.

Що приготувати, якщо немає світла?

Фото: Freepik

"Я б радила придбати портативний газовий пальник, але якщо з якихось причин це неможливо, то можна скористатись наступними варіантами", — каже дієтологиня.

Грецький йогурт з гранолою

"Гранола має бути з гарним складом, без доданого цукру, штучних підсолоджувачів, трансжирів, консервантів, барвників, з фруктами чи ягодами та горіхами", — радить Аліна Дяченко.

Сир зі сметаною, медом, фруктами чи ягодами, горіховою пастою.

Бутерброд з цільнозернового хліба, з вершковим сиром/маслом та курячою пастромою/натуральною шинкою/рибою/ікрою, також овочі.

Цільнозерновий лаваш з різними начинками.

"Сніданок будь-якої дитини має складатися зі здорових продуктів. І в жодному разі не варто годувати дитину мюслями та іншими снеками", — наголосила дієтологиня.

Що давати із собою на перекус

Фото: Freepik

Якщо у школі не передбачене харчування дитини, обов’язково давайте їй до школи якийсь перекус. Крім того, такий перекус стане в пригоді, якщо під час тривоги діти будуть вимушені спускатися в укриття. Дієтологиня запропонувала кілька корисних та поживних перекусів:

фрукти,

сушені фрукти,

горіхи,

кокосові чи фруктові чипси,

фруктово-горіхові/злакові батончики,

пастила,

печиво.

"Солодощі повинні бути з гарним складом, без доданого цукру, штучних підсолоджувачів, трансжирів, консервантів, барвників", — радить дієтологиня.

Крім того, обов’язково забезпечуйте дитину водою, щоб підтримувати оптимальний рівень гідратації, необхідний для нормальної фізіологічної та когнітивної функції протягом дня.

Нагадаємо, регулярна відсутність сніданку може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям.

Раніше Фокус писав про те, що дієтологиня розповіла, яким має бути збалансований сніданок дитини 6-10 років.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця