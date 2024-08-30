Снова в школу. Диетолог рассказала, что приготовить ребенку на завтрак, если нет света

Подходят к концу последние дни лета, и уже совсем скоро ученики снова сядут за школьные парты. Летом дети расслабились — долго спали и поздно завтракали, однако пора возвращаться к режиму и здоровым привычкам. Эксклюзивно для Фокуса диетолог Алина Дьяченко рассказывает о том, каким завтраком накормить детей перед школой.

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Лето пролетело и уже через несколько дней снова прозвенит школьный звонок, для кого-то впервые, для кого-то — нет, но это не значит, что возвращение в школу для них будет легче. Летом школьники привыкли спать дольше, гулять допоздна и в целом нарушали режим. Однако возвращаться к школьной жизни придется уже совсем скоро, поэтому самое время родителям узнать, чем кормить ребенка утром, чтобы начало дня было более приятным и продуктивным. Магистр нутрициологии, диетолог Алина Дяченко, рассказывает Фокусу, как организовать полезное и здоровое питание ребенка, и чем накормить утром, даже если нет света.

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Чем кормить ребенка перед школой

Фото: Freepik

"Рациональное планирование питания школьника — это фундамент для обеспечения организма необходимыми нутриентами, которые поддерживают гармоничное физическое и интеллектуальное развитие, способствуя академическим успехам и общему благополучию ребенка", — отмечает Алина Дяченко

Именно поэтому сбалансированный по всем нутриентам завтрак — это самый важный прием пищи. Такой завтрак заряжает энергией, повышает работоспособность, концентрацию внимания и память, поднимает настроение.

Диетолог предложила несколько идей завтраков, которые вам пригодятся.

Овсянка на растительном молоке с фруктами или ягодами и ореховой пастой или орешками.

Овсянка с твердым сыром, яйцом в любом виде и овощами.

Омлет/скрембл/яичный блинчик с тостом из цельнозернового хлеба со сливочным сыром и овощи.

Сырники с фруктами, ягодами и сметаной или греческим йогуртом.

Оладьи: творожные с зеленью и твердым сыром или творожные с бананом.

Цельнозерновой лаваш с различными начинками: курица, твердый сыр, овощи/сливочный сыр, тунец, авокадо, овощи/яйцо, пастрома, овощи и тому подобное.

Что приготовить, если нет света?

Фото: Freepik

"Я бы советовала приобрести портативную газовую горелку, но если по каким-то причинам это невозможно, то можно воспользоваться следующими вариантами", — говорит диетолог.

Греческий йогурт с гранолой

"Гранола должна быть с хорошим составом, без добавленного сахара, искусственных подсластителей, трансжиров, консервантов, красителей, с фруктами или ягодами и орехами", — советует Алина Дяченко.

Творог со сметаной, медом, фруктами или ягодами, ореховой пастой.

Бутерброд из цельнозернового хлеба, со сливочным сыром/маслом и куриной пастромой/натуральной ветчиной/рыбой/икрой, также овощи.

Цельнозерновой лаваш с различными начинками.

"Завтрак любого ребенка должен состоять из здоровых продуктов. И ни в коем случае не стоит кормить ребенка мюслями и другими снеками", — подчеркнула диетолог.

Что давать с собой на перекус

Фото: Freepik

Если в школе не предусмотрено питание для ребенка, обязательно давайте ему с собой какой-то перекус. Кроме того, перекус пригодится, если во время тревоги дети будут вынуждены спускаться в укрытие. Диетолог предложила несколько полезных и питательных перекусов:

фрукты,

сушеные фрукты,

орехи,

кокосовые или фруктовые чипсы,

фруктово-ореховые/злаковые батончики,

пастила,

печенье.

"Сладости должны быть с хорошим составом, без добавленного сахара, искусственных подсластителей, трансжиров, консервантов, красителей", — советует диетолог.

Кроме того, обязательно обеспечивайте ребенка водой, чтобы поддерживать оптимальный уровень гидратации, необходимый для нормальной физиологической и когнитивной функции в течение дня.

Напомним, регулярное отсутствие завтрака может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Ранее Фокус писал о том, что диетолог рассказала, каким должен быть сбалансированный завтрак ребенка 6-10 лет.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту