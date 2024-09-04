Схуднути не вийде: 4 симптоми, які вказують на порушення метаболізму

Термін "повільний" не зовсім точний, коли йдеться про метаболізм, а ось "ефективний" — більш слушний. За неефективного обміну речовин організм менше здатний утилізувати калорії, що ускладнює схуднення і контроль ваги.

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Люди з неефективним обміном речовин часто не наповнюють свій організм достатньою кількістю поживних речовин протягом тривалого часу. Багато дієт, мета яких споживати менше калорій, можуть швидко призвести до нестачі поживних речовин. Поганий або недостатній сон, занадто великий стрес, відсутність відновлення, а також занадто малі фізичні навантаження також можуть призвести до порушення обміну речовин. Про те, які симптоми можуть вказувати на порушення метаболізму, пише Bunte.

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Погана терморегуляція

Фото: Pixabay

Коли температура на вулиці падає, ми всі замерзаємо, але деякі люди є справжніми мерзляками, незалежно від того, наскільки холодно на вулиці. Зокрема, їхні руки та ноги часто крижані. І це попереджувальний сигнал від організму. Виробництво тепла не стоїть на першому місці в списку пріоритетних процесів, необхідних для виживання.

Найкращим способом впоратися з цією ситуацією є фізичні вправи. Навіть якщо вам складно регулярно відвідувати спортзал, почніть більше ходити пішки або вирушайте на пробіжку. Це простимулює кровообіг і зігріє вас.

Суха шкіра

Суха шкіра час від часу є нормальним явищем, оскільки перепади температур або тепле повітря видаляють вологу зі шкіри. Однак, якщо шкіра здається особливо грубою і сухою, це також може бути пов'язано з обміном речовин.

Намагайтеся пити більше води — це емпіричне правило. Вживання не менше двох літрів води на день допоможе прискорити обмін речовин і водночас зволожити шкіру.

Випадіння волосся

Фото: Freepik

Коли ваше тіло не отримує необхідних поживних речовин, то шкіра голови і, отже, волосся стає менш доглянутим. Результатом може бути випадіння і ламкість волосся. Однак випадіння волосся може мати й інші причини, наприклад, деякі люди страждають від генетичного випадіння волосся.

Втома

Ви прокидаєтеся вранці і вже виснажені? Це класична ознака порушеного обміну речовин. За допомогою коротких вправ, наприклад, 15 хвилин йоги або прогулянки на свіжому повітрі, ви стимулюватимете свій метаболізм. Займаючись спортом протягом дня, ви більше втомитеся ввечері та краще заснете.

Як прискорити метаболізм?

Фото: Freepik

Більше фізичних вправ. Найкраща порада для запуску метаболізму — це фізичні вправи. Неважливо, чи займаєтеся ви вдома тренуванням HIIT, чи розслабляєтеся за допомогою легкої йоги, головне, щоб ви рухалися.

Продукти, багаті поживними речовинами. Забезпечте свій організм продуктами, багатими поживними речовинами і достатньою кількістю білка, тому що тільки тоді ваше тіло зможе працювати на повну потужність, а також прискорити метаболізм.

Хороший сон. Спіть не менше 6-8 годин щоночі. Крім того, слід стежити за якістю сну. Якщо ви часто прокидаєтеся вночі, то обов'язково знайдіть причину, бо це може значно поліпшити ваш сон і прискорити відновлення.

Свіже повітря. Проводьте щонайменше півгодини щодня на свіжому повітрі при денному світлі. Навіть коли сонце не світить, ваш організм засвоює вітамін D. Вітамін D і фізичні вправи на свіжому повітрі можуть мати позитивний вплив на ваш метаболізм.

Нагадаємо, 5 продуктів, які сильно уповільнюють метаболізм.

Раніше Фокус писав про те, як розгойдати метаболізм і подолати ефект плато в схудненні.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.