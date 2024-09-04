Похудеть не получится: 4 симптома, которые указывают на нарушение метаболизма

Термин "медленный" не совсем точен, когда речь идет о метаболизме, а вот "эффективный" — более подходящий. При неэффективном обмене веществ организм меньше способен утилизировать калории, что усложняет похудение и контроль веса.

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Люди с неэффективным обменом веществ часто не наполняют свой организм достаточным количеством питательных веществ в течение длительного времени. Многие диеты, цель которых потреблять меньше калорий, могут быстро привести к нехватке питательных веществ. Плохой или недостаточный сон, слишком большой стресс, отсутствие восстановления, а также слишком малые физические нагрузки также могут привести к нарушению обмена веществ. О том, какие симптомы могут указывать на нарушение метаболизма, пишет Bunte.

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Плохая терморегуляция

Фото: Pixabay

Когда температура на улице падает, мы все замерзаем, но некоторые люди являются настоящими мерзляками, независимо от того, насколько холодно на улице. В частности, их руки и ноги часто ледяные. И это предупреждающий сигнал от организма. Производство тепла не стоит на первом месте в списке приоритетных процессов, необходимых для выживания.

Лучшим способом справиться с этой ситуацией являются физические упражнения. Даже если вам сложно регулярно посещать спортзал, начните больше ходить пешком или отправьтесь на пробежку. Это простимулирует кровообращение и согреет вас.

Сухая кожа

Сухая кожа время от времени является нормальным явлением, так как перепады температур или теплый воздух удаляют влагу с кожи. Однако, если кожа кажется особенно грубой и сухой, это также может быть связано с обменом веществ.

Старайтесь пить больше воды – это эмпирическое правило. Употребление не менее двух литров воды в день поможет ускорить обмен веществ и в то же время увлажнить кожу

Выпадение волос

Фото: Freepik

Когда ваше тело не получает необходимые питательные вещества, то кожа головы и, следовательно, волосы становятся менее ухоженными. Результатом может быть выпадение и ломкость волос. Однако выпадение волос может иметь и другие причины, например, некоторые люди страдают от генетического выпадения волос.

Усталость

Вы просыпаетесь утром и уже истощены? Это классический признак нарушенного обмена веществ. С помощью коротких упражнений, например, 15 минут йоги или прогулки на свежем воздухе, вы будете стимулируете свой метаболизм. Занимаясь спортом в течение дня, вы сильнее устанете вечером и лучше заснете.

Как ускорить метаболизм?

Фото: Freepik

Больше физических упражнений. Лучший совет для запуска метаболизма — это физические упражнения. Неважно, занимаетесь ли вы дома тренировкой HIIT или расслабляетесь с помощью легкой йоги, главное, чтобы вы двигались.

Продукты, богатые питательными веществами. Обеспечьте свой организм продуктами, богатыми питательными веществами и достаточным количеством белка, потому что только тогда ваше тело сможет работать на полную мощность, а также ускорить метаболизм.

Хороший сон. Спите не менее 6-8 часов каждую ночь. Кроме того, следует следить за качеством сна. Если вы часто просыпаетесь ночью, то обязательно найдите причину, так как это может значительно улучшить ваш сон и ускорить восстановление.

Свежий воздух. Проводите не менее получаса каждый день на свежем воздухе при дневном свете. Даже когда солнце не светит, ваш организм усваивает витамин D. Витамин D и физические упражнения на свежем воздухе могут оказать положительное влияние на ваш метаболизм.

Напомним, 5 продуктов, которые сильно замедляют метаболизм.

Ранее Фокус писал о том, как раскачать метаболизм и преодолеть эффект плато в похудении.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.