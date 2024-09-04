Не тільки печінка та гречка: 5 продуктів, у яких найбільше заліза

Залізо життєво важливе для організму, оскільки воно сприяє росту і транспортуванню кисню. Підвищена потреба в залізі виникає під час стрибків росту та вагітності. Тому вживання продуктів, багатих на залізо, має важливе значення.

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Залізо є важливим мінералом для організму, який відіграє ключову роль у рості та розвитку. Воно допомагає у виробництві гемоглобіну, важливого білка в червоних кров'яних тільцях, який необхідний для транспортування кисню до легень та інших частин тіла. Продукти з високим вмістом заліза допомагають запобігти анемії, підвищити імунітет і поліпшити здоров'я. Немовлята, діти і підлітки відчувають швидкі стрибки росту, які збільшують їхню потребу в залізі. Недостатнє вживання в їжу заліза може призвести до дефіциту, який може вплинути на вашу концентрацію, призвести до втоми й анемії. Про продукти, багаті на залізо, які ви повинні включити до свого раціону, пише Times of India.

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Шпинат

Фото: Freepik

Шпинат — темно-зелений листовий овоч, що володіє багатством поживних речовин. Чашка вареного шпинату містить близько 6,5 мг заліза, що може значно збільшити вашу щоденну потребу в залізі, яка становить близько 8 мг. Шпинат також багатий на рослинні пігменти хлорофіл і каротиноїди. Будучи багатим на рослинні сполуки і маючи протизапальні властивості, шпинат знижує ризик багатьох хронічних захворювань.

Полуниця

Солодка, смачна і соковита, полуниця має потужний аромат і чудовий смак. 144 грами полуниці містить 0,6 міліграма заліза, що становить 4% від рекомендованої добової норми. За даними Американського Червоного Хреста, полуниця належить до числа фруктів, багатих на залізо, і в поєднанні з продуктами, багатими на вітамін С, наприклад, апельсинами або помідорами, може призвести до кращого засвоєння заліза.

Інжир

Інжир є хорошим джерелом заліза, калію, магнію і кальцію. У сирому інжирі міститься близько 1% від рекомендованої добової норми заліза. Сушений інжир має більш концентровану дозу заліза порівняно зі свіжим. Він також містить велику кількість марганцю, цинку, міді, нікелю і стронцію. Сушений інжир є багатим джерелом фітохімічних речовин і антиоксидантів, які можуть допомогти запобігти хронічним захворюванням.

Горіхи та насіння

Горіхи та насіння є багатим джерелом заліза. Регулярне вживання горіхів і насіння, таких як фісташки, мигдаль, кеш'ю, кедрові горіхи, горіхи макадамія, гарбузове насіння, насіння кунжуту, насіння льону і насіння конопель, може допомогти підтримувати оптимальний рівень заліза в організмі. Крім заліза, горіхи і насіння також є джерелом клітковини, білка, вітамінів і мінералів.

Брокколі

Фото: Freepik

Броколі належить до сімейства капустяних і її регулярне вживання пов'язане зі зниженням ризику серцевих захворювань, холестерину та поліпшенням здоров'я серцево-судинної системи. Чашка або 156 грам вареної броколі містить 1 мг заліза, що становить 6% від добової норми. Порція броколі також допомагає заповнити 112% добової потреби у вітаміні С, що допомагає вашому організму краще засвоювати залізо.

Нагадаємо, 9 корисних насінин для підвищення рівня заліза в організмі.

Раніше Фокус писав про те, що включення до свого раціону багатих на залізо фруктів може бути смачним і природним способом профілактики залізодефіциту.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.