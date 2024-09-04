Не только печенка и гречка: 5 продуктов, в которых больше всего железа

Железо жизненно важно для организма, так как оно способствуя росту и транспортировке кислорода. Повышенная потребность в железе возникает во время скачков роста и беременности. Поэтому употребление продуктов, богатых железом, имеет важное значение.

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Железо является важным минералом для организма, который играет ключевую роль в росте и развитии. Оно помогает в производстве гемоглобина, важного белка в красных кровяных тельцах, который необходим для транспортировки кислорода к легким и другим частям тела. Продукты с высоким содержанием железа помогают предотвратить анемию, повысить иммунитет и улучшить здоровье. Младенцы, дети и подростки испытывают быстрые скачки роста, которые увеличивают их потребность в железе. Недостаточное употребление в пищу железа может привести к дефициту, который может повлиять на вашу концентрацию, привести к усталости и анемии. О продуктах, богатых железом, которые вы должны включить в свой рацион, пишет Times of India.

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Шпинат

Фото: Freepik

Шпинат –темно-зеленый листовой овощ, обладающий богатством питательных веществ. Чашка вареного шпината содержит около 6,5 мг железа, что может значительно увеличить вашу ежедневную потребность в железе, которая составляет около 8 мг. Шпинат также богат растительными пигментами хлорофиллом и каротиноидами. Будучи богатым растительными соединениями и обладая противовоспалительными свойствами, шпинат снижает риск многих хронических заболеваний.

Клубника

Сладкая, вкусная и сочная, клубника обладает мощным ароматом и восхитительным вкусом. 144 грамм клубники содержит 0,6 миллиграмм железа, что составляет 4% от рекомендуемой суточной нормы. По данным Американского Красного Креста, клубника входит в число фруктов, богатых железом, и в сочетании с продуктами, богатыми витамином С, например, апельсинами или помидорами может привести к лучшему усвоению железа.

Инжир

Инжир является хорошим источником железа, калия, магния и кальция. В сыром инжире содержится около 1% от рекомендуемой суточной нормы железа. Сушеный инжир имеет более концентрированную дозу железа по сравнению со свежим. Он также содержит большое количество марганца, цинка, меди, никеля и стронция. Сушеный инжир является богатым источником фитохимических веществ и антиоксидантов, которые могут помочь предотвратить хронические заболевания.

Орехи и семечки

Орехи и семена являются богатым источником железа. Регулярное употребление орехов и семян, таких как фисташки, миндаль, кешью, кедровые орехи, орехи макадамия, тыквенные семечки, семена кунжута, семена льна и семена конопли, может помочь поддерживать оптимальный уровень железа в организме. Помимо железа, орехи и семена также являются источником клетчатки, белка, витаминов и минералов.

Брокколи

Фото: Freepik

Брокколи относится к семейству капустных, и ее регулярное употребление связано со снижением риска сердечных заболеваний, холестерина и улучшением здоровья сердечно-сосудистой системы. Чашка или 156 грамм вареной брокколи содержит 1 мг железа, что составляет 6% от суточной нормы. Порция брокколи также помогает восполнить 112% суточной потребности в витамине С, что помогает вашему организму лучше усваивать железо.

Напомним, 9 полезных семян для повышения уровня железа в организме.

Ранее Фокус писал о том, что включение в свой рацион богатых железом фруктов может быть вкусным и естественным способом профилактики железодефицита.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.