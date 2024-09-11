Ідеальна шкіра: 6 порад, як позбутися чорних цяток на обличчі

З чорними цятками протягом життя стикається кожен. І незважаючи на те, що назавжди видалити їх складно, є поради та засоби, які точно допоможуть.

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Чорні цятки зазвичай з'являються на носі, лобі або підборідді. Якщо ви помітили темні плями, які не зникають, незалежно від того, як часто ви вмиваєтеся, то, найімовірніше, ви маєте справу з чорними цятками. Ці неприємні цятки утворюються, коли пори засмічуються жиром і омертвілою шкірою. Позбутися їх не так-то просто, і насправді вони часто повертаються, якщо не дотримуватися правил догляду за шкірою. Ось кілька порад, як видалити чорні цятки і зберегти шкіру чистою. Про це пише Health Shots

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Чорні цятки виникають через закупорку волосяних фолікулів, що відбувається, коли в порах накопичується надлишок шкірного сала і мертвих клітин шкіри. Певні чинники, як-от гормональні зміни, жирна шкіра, неправильний догляд за шкірою та деякі косметичні засоби, можуть збільшити ризик появи чорних цяток. Однак за допомогою цих 6 ефективних способів ви можете легко позбутися чорних цяток і отримати чистішу шкіру:

Щоденне очищення

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Коли справа доходить до позбавлення від чорних цяток, підтримання чистоти шкіри має бути вашим головним пріоритетом. Рекомендується очищати обличчя двічі на день, вранці та перед сном. Ця звичка допомагає гарантувати, що бруд, жир і піт не накопичуються на вашій шкірі, знижуючи ймовірність появи чорних цяток. "Шукайте м'який очищувальний засіб, який підходить вашому типу шкіри. Якщо у вас жирна або схильна до акне шкіра, ви можете спробувати очищувальний засіб на основі піни або гелю. З іншого боку, якщо у вас суха шкіра, найкраще підійде очищувальний засіб на основі крему", — пояснює дерматолог доктор Рінкі Капур.

Відлущування

Відлущування шкіри 2-3 рази на тиждень — ще один чудовий спосіб боротьби з чорними цятками. Хороший скраб для обличчя допомагає відлущувати омертвілі клітини шкіри, які можуть накопичуватися і закупорювати пори. Хоча м'якого скрабу, що містить дрібні частинки для видалення відмерлої шкіри, достатньо, дерматолог може порекомендувати скраб на основі альфа-гідроксикислот (AHA), щоб позбутися чорних цяток. Згідно з дослідженням, опублікованим у Department of Dermatology and Skin Science, скраб на основі AHA сприяє видаленню відмерлих клітин шкіри, внаслідок чого вона стає більш гладкою і рівною.

Використовуйте зволожувальний крем без олій

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Багато людей з чорними цятками або жирною шкірою уникають зволожувальних засобів, думаючи, що вони зроблять їхню шкіру ще більш жирною. Однак пропуск зволожувального засобу насправді може тільки посилити проблему. Коли ваша шкіра стає сухою, вона виробляє ще більше жиру, щоб компенсувати це. "Щоб впоратися з чорними цятками, вибирайте зволожувальний засіб без вмісту олій. Він зволожить вашу шкіру, не закупорюючи пори. Шукайте продукти з маркуванням "некомедогенні", що означає, що вони не викличуть прищів або чорних цяток", — каже доктор Капур.

Наносьте сонцезахисний крем без силікону.

Сонцезахисний крем необхідний, незалежно від типу вашої шкіри. Він допомагає захистити вашу шкіру від шкідливих ультрафіолетових променів, які можуть призвести до передчасного старіння і навіть раку шкіри. Однак деякі сонцезахисні креми містять силікон, який може закупорити пори та погіршити стан шкіри. Тому завжди обирайте сонцезахисний крем без силікону, особливо якщо у вас жирна або схильна до акне шкіра. "Мінеральні сонцезахисні креми з оксидом цинку або діоксидом титану є хорошими варіантами, оскільки вони залишаються на поверхні шкіри і не закупорюють пори", — радить доктор Капур.

Спробуйте смужки для видалення чорних цяток

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Смужки для видалення чорних цяток — популярний і простий спосіб позбутися чорних цяток, особливо на носі. Ці смужки прилипають до шкіри і, якщо їх відірвати, видаляють разом з ними і чорні цятки. Вони пропонують швидке рішення, але ці результати часто тимчасові. Крім того, важливо не зловживати цими смужками, оскільки вони можуть подразнювати шкіру і потенційно посилювати проблему.

Використовуйте безрецептурні засоби

Існує кілька безрецептурних засобів, які можуть допомогти в лікуванні та профілактиці чорних цяток. Вони містять такі інгредієнти, як AHA, саліцилова кислота, ретиноїди, бензоїлпероксид і азелаїнова кислота. Ось як працює кожен із цих інгредієнтів:

AHA (альфа-гідроксикислоти). AHA, як і гліколева кислота, є хімічними ексфоліантами, які допомагають видаляти омертвілі клітини шкіри. Вони можуть проникати в пори і видаляти надлишки жиру, бруд і сміття, які можуть спричиняти появу чорних цяток. Дослідження, опубліковане в International Journal of Cosmetic Science, стверджує, що AHA ефективні у видаленні як білих, так і чорних цяток.

AHA, як і гліколева кислота, є хімічними ексфоліантами, які допомагають видаляти омертвілі клітини шкіри. Вони можуть проникати в пори і видаляти надлишки жиру, бруд і сміття, які можуть спричиняти появу чорних цяток. Дослідження, опубліковане в International Journal of Cosmetic Science, стверджує, що AHA ефективні у видаленні як білих, так і чорних цяток. Саліцилова кислота. Це один з найефективніших інгредієнтів для лікування чорних цяток. Саліцилова кислота — це бета-гідроксикислота (BHA), яка глибоко проникає в пори, щоб розщеплювати жир і бруд. Вона допомагає очистити пори і зменшує утворення чорних цяток з плином часу.

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Ретиноїди. Ретиноїди — це похідні вітаміну А, які збільшують оновлення клітин, тобто допомагають шкірі швидше позбуватися мертвих клітин. Їх можна знайти як у рецептурних, так і в безрецептурних формах. "Ретиноїди допомагають запобігти закупорці пір омертвілою шкірою, що робить їх чудовим засобом для лікування чорних цяток та інших видів акне", — каже експерт.

Ретиноїди — це похідні вітаміну А, які збільшують оновлення клітин, тобто допомагають шкірі швидше позбуватися мертвих клітин. Їх можна знайти як у рецептурних, так і в безрецептурних формах. "Ретиноїди допомагають запобігти закупорці пір омертвілою шкірою, що робить їх чудовим засобом для лікування чорних цяток та інших видів акне", — каже експерт. Бензоїлпероксид. Цей інгредієнт зазвичай використовується для лікування акне через його антибактеріальні властивості. "Хоча бензоїлпероксид найефективніший для лікування запальних вугрів, він також може допомогти зменшити кількість бактерій, які призводять до закупорки пір і появи чорних цяток", — говорить доктор Капур.

Цей інгредієнт зазвичай використовується для лікування акне через його антибактеріальні властивості. "Хоча бензоїлпероксид найефективніший для лікування запальних вугрів, він також може допомогти зменшити кількість бактерій, які призводять до закупорки пір і появи чорних цяток", — говорить доктор Капур. Азелаїнова кислота. Азелаїнова кислота — ще один інгредієнт, який допомагає зменшити накопичення відмерлих клітин шкіри і жиру в порах. Вона також має протизапальні властивості, що робить її чудовим варіантом для людей з чутливою шкірою або легкими вуграми.

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