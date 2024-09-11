Идеальная кожа: 6 советов, как избавиться от черных точек на лице

С черными точками на протяжении жизни сталкивается каждый. И несмотря на то, что навсегда удалить их сложно, есть советы и средства, которые точно помогут.

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Черные точки обычно появляются на носу, лбу или подбородке. Если вы заметили темные пятна, которые не исчезают, независимо от того, как часто вы умываетесь, то, скорее всего, вы имеете дело с черными точками. Эти противные точки образуются, когда поры засоряются жиром и омертвевшей кожей. Избавиться от них не так-то просто, и на самом деле они часто возвращаются, если не придерживаться правил ухода за кожей. Вот несколько советов, как удалить черные точки и сохранить кожу чистой. Об этом пишет Health Shots

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Черные точки возникают из-за закупорки волосяных фолликулов, что происходит, когда в порах скапливается избыток кожного сала и мертвых клеток кожи. Определенные факторы, такие как гормональные изменения, жирная кожа, неправильный уход за кожей и некоторые косметические средства, могут увеличить риск появления черных точек. Однако с помощью этих 6 эффективных способов вы можете легко избавиться от черных точек и получить более чистую кожу:

Ежедневное очищение

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Когда дело доходит до избавления от черных точек, поддержание чистоты кожи должно быть вашим главным приоритетом. Рекомендуется очищать лицо дважды в день, утром и перед сном. Эта привычка помогает гарантировать, что грязь, жир и пот не скапливаются на вашей коже, снижая вероятность появления черных точек. "Ищите мягкое очищающее средство, которое подходит вашему типу кожи. Если у вас жирная или склонная к акне кожа, вы можете попробовать очищающее средство на основе пены или геля. С другой стороны, если у вас сухая кожа, лучше всего подойдет очищающее средство на основе крема", — объясняет дерматолог доктор Ринки Капур.

Отшелушивание

Отшелушивание кожи 2-3 раза в неделю — еще один отличный способ борьбы с черными точками. Хороший скраб для лица помогает отшелушивать омертвевшие клетки кожи, которые могут скапливаться и закупоривать поры. Хотя мягкого скраба, содержащего мелкие частицы для удаления омертвевшей кожи, достаточно, дерматолог может порекомендовать скраб на основе альфа-гидроксикислот (AHA), чтобы избавиться от черных точек. Согласно исследованию, опубликованному в Department of Dermatology and Skin Science, скраб на основе AHA способствует удалению омертвевших клеток кожи, в результате чего она становится более гладкой и ровной.

Используйте увлажняющий крем без масел

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Многие люди с черными точками или жирной кожей избегают увлажняющих средств, думая, что они сделают их кожу еще более жирной. Однако пропуск увлажняющего средства на самом деле может только усугубить проблему. Когда ваша кожа становится сухой, она вырабатывает еще больше жира, чтобы компенсировать это. "Чтобы справиться с черными точками, выбирайте увлажняющее средство без содержания масел. Оно увлажнит вашу кожу, не закупоривая поры. Ищите продукты с маркировкой "некомедогенные", что означает, что они не вызовут прыщей или черных точек", — говорит доктор Капур.

Наносите солнцезащитный крем без силикона.

Солнцезащитный крем необходим, независимо от типа вашей кожи. Он помогает защитить вашу кожу от вредных ультрафиолетовых лучей, которые могут привести к преждевременному старению и даже раку кожи. Однако некоторые солнцезащитные кремы содержат силикон, который может закупорить поры и ухудшить состояние кожи. Поэтому всегда выбирайте солнцезащитный крем без силикона, особенно если у вас жирная или склонная к акне кожа. "Минеральные солнцезащитные кремы с оксидом цинка или диоксидом титана являются хорошими вариантами, поскольку они остаются на поверхности кожи и не закупоривают поры", — советует доктор Капур.

Попробуйте полоски для удаления черных точек

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Полоски для удаления черных точек — популярный и простой способ избавиться от черных точек, особенно на носу. Эти полоски прилипают к коже и, если их оторвать, удаляют вместе с ними и черные точки. Они предлагают быстрое решение, но эти результаты часто временные. Кроме того, важно не злоупотреблять этими полосками, так как они могут раздражать кожу и потенциально усугублять проблему.

Используйте безрецептурные средства

Существует несколько безрецептурных средств, которые могут помочь в лечении и профилактике черных точек. Они содержат такие ингредиенты, как AHA, салициловая кислота, ретиноиды, бензоилпероксид и азелаиновая кислота. Вот как работает каждый из этих ингредиентов:

AHA (альфа-гидроксикислоты). AHA, как и гликолевая кислота, являются химическими эксфолиантами, которые помогают удалять омертвевшие клетки кожи. Они могут проникать в поры и удалять излишки жира, грязь и мусор, которые могут вызывать появление черных точек. Исследование, опубликованное в International Journal of Cosmetic Science, утверждает, что AHA эффективны в удалении как белых, так и черных точек.

AHA, как и гликолевая кислота, являются химическими эксфолиантами, которые помогают удалять омертвевшие клетки кожи. Они могут проникать в поры и удалять излишки жира, грязь и мусор, которые могут вызывать появление черных точек. Исследование, опубликованное в International Journal of Cosmetic Science, утверждает, что AHA эффективны в удалении как белых, так и черных точек. Салициловая кислота. Это один из самых эффективных ингредиентов для лечения черных точек. Салициловая кислота — это бета-гидроксикислота (BHA), которая глубоко проникает в поры, чтобы расщеплять жир и грязь. Она помогает очистить поры и уменьшает образование черных точек с течением времени.

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Ретиноиды. Ретиноиды — это производные витамина А, которые увеличивают обновление клеток, то есть помогают коже быстрее избавляться от мертвых клеток. Их можно найти как в рецептурных, так и в безрецептурных формах. "Ретиноиды помогают предотвратить закупорку пор омертвевшей кожей, что делает их отличным средством для лечения черных точек и других видов акне", — говорит эксперт.

Ретиноиды — это производные витамина А, которые увеличивают обновление клеток, то есть помогают коже быстрее избавляться от мертвых клеток. Их можно найти как в рецептурных, так и в безрецептурных формах. "Ретиноиды помогают предотвратить закупорку пор омертвевшей кожей, что делает их отличным средством для лечения черных точек и других видов акне", — говорит эксперт. Бензоилпероксид. Этот ингредиент обычно используется для лечения акне из-за его антибактериальных свойств. "Хотя бензоилпероксид наиболее эффективен для лечения воспалительных угрей, он также может помочь уменьшить количество бактерий, которые приводят к закупорке пор и появлению черных точек", — говорит доктор Капур.

Этот ингредиент обычно используется для лечения акне из-за его антибактериальных свойств. "Хотя бензоилпероксид наиболее эффективен для лечения воспалительных угрей, он также может помочь уменьшить количество бактерий, которые приводят к закупорке пор и появлению черных точек", — говорит доктор Капур. Азелаиновая кислота. Азелаиновая кислота — еще один ингредиент, который помогает уменьшить накопление омертвевших клеток кожи и жира в порах. Она также обладает противовоспалительными свойствами, что делает ее отличным вариантом для людей с чувствительной кожей или легкими угрями.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту