10 вправ для нарощування м'язової маси без тренажерів і спеціального обладнання

Нарощування м'язової маси дуже корисне для здоров'я, але для цього не обов'язково відвідувати тренажерний зал. Є спеціальні вправи, які допоможуть наростити м'язову масу без спеціального обладнання.

Related video

Якщо ви хочете позбутися жирових відкладень, одночасно збільшуючи суху м'язову масу і підтримуючи здоров'я кісток, то силові тренування — це те, що вам потрібно. Багато людей асоціюють їх із підняттям важких предметів або використанням різних тренажерів для набору м'язової маси. Але не всі є шанувальниками тренажерного залу, тому тренування в комфортній домашній обстановці можуть бути більш зручними. І нарощувати м'язи вдома, не використовуючи тренажери, можна. Крім їжі з високим вмістом білка, вам також необхідно вибрати правильні вправи, для яких не знадобиться обладнання. Про це пише Health Shots.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Фото: Pixabay

На жаль, з віком ми втрачаємо м'язову масу. Втрата м'язової маси починається із середнього віку (близько 1% на рік), згідно з дослідженням 2018 року, опублікованим у Ageing Research Reviews. Збільшення м'язової маси важливе, оскільки це покращує загальну силу і функціональність, роблячи повсякденні завдання простішими і безпечнішими.

Фізичні вправи можуть допомогти наростити м'язи за рахунок поєднання механічного стресу і біохімічних процесів. "Коли людина займається силовими тренуваннями, її м'язи піддаються механічному напруженню, яке змушує її долати опір і спричиняє найдрібніші розриви м'язових волокон", — пояснює фізіотерапевт і експерт із фітнесу доктор Айджаз Ашаї.

Силові тренування — чудовий спосіб наростити м'язову масу без обладнання. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Frontiers in Sports and Active Living 2022 року, силові тренування можуть принести користь для здоров'я, як-от зменшення жиру в організмі, збільшення швидкості метаболізму, толерантність до глюкози та чутливість до інсуліну, а також зниження ризику розвитку діабету 2 типу.

Ось ефективні вправи з власною вагою для початківців для нарощування м'язової маси без обладнання:

Віджимання

Фото: Freepik

Почніть із положення планки, руки трохи ширші за ширину плечей.

Опустіть своє тіло доти, доки воно не торкнеться підлоги, потім відштовхніться вгору.

"Зробіть від 10 до 15 віджимань і поступово збільшуйте кількість повторень відповідно до вашої сили та можливостей. Вони націлені на грудні м'язи, дельтоподібні м'язи, трицепси та кор", — каже експерт.

Присідання

Для виконання присідань поставте ноги на ширині плечей і злегка виверніть стопи.

Опустіть стегна вниз, ніби сидите в невидимому кріслі, при цьому груди підняті, а коліна добре вирівняні з пальцями ніг.

Проштовхніться п'ятами, щоб повернутися у вихідне положення.

Повторіть від 15 до 20 разів, щоб сідниці, квадрицепси, підколінні сухожилля і корпус були ефективно задіяні.

Випади

Поставте ноги разом.

Зробіть крок правою або лівою ногою вперед і опускайте стегна, поки коліна не зігнуться приблизно під кутом 90 градусів.

Відштовхніться назад до першого кроку і повторіть на іншій нозі.

"Повторюйте від 10 до 15 разів за підхід. Випади корисні для квадрицепсів, підколінних сухожиль, сідниць та литок", — каже експерт.

Планка

Фото: Freepik

Почніть із положення планки на передпліччях, розташувавши лікті прямо під плечима, а все тіло вирівняйте по прямій лінії.

Залишайтеся в цьому положенні, утримуючи корпус напруженим протягом 30-60 секунд.

Планки можуть привести в тонус ваш прес, задіюючи косі м'язи живота, плечі та спину.

Альпініст

Почніть із положення планки, випрямивши руки і поклавши кисті під плечі.

Чергуйте, підтягуючи кожне коліно до грудей у швидкому темпі, і повторюйте від 20 до 30 разів на кожну ногу.

"Це націлено на м'язи кора, плечей, грудної клітки і квадрицепсів", — каже доктор Ашаї.

Берпі

Встаньте, потім присядьте й опустіть руки на землю.

Стрибніть ногами назад у позу планки, а потім відіжміться.

Відстрибніть ногами назад до рук.

Встаньте і стрибніть, витягнувши руки над головою, і повторіть від 10 до 15 разів.

Вправа берпі націлена майже на все тіло.

Сідничний місток

Фото: Freepik

Ляжте на спину, зігнувши коліна і поставивши ступні на підлогу, щоб зробити сідничний місток.

Підніміть стегна вгору, стискаючи сідниці.

Повільно опустіть спину, повторіть від 15 до 20 разів, націлюючись на сідниці, підколінні сухожилля і поперек.

Віджимання на трицепс

Опустіть своє тіло, ніби ви сидите на краєчку стільця, притиснувши руки до стегон. Зігніть руки в ліктях, поки ваші руки не опиняться приблизно під кутом 90 градусів.

Поверніться у вихідне положення і повторіть від 10 до 15 разів.

Ця вправа добре підходить для трицепсів, плечей і грудей.

Велосипедні скручування

Ляжте на спину, заклавши руки за голову і піднявши ноги, зігніть коліна.

Підтягніть один із ліктів до протилежного коліна, одночасно витягаючи іншу ногу.

Чергуйте сторони в русі педалей від 10 до 15 разів для сильного преса, косих м'язів живота і згиначів стегна.

Підйоми ніг

Фото: Freepik

Ляжте на спину, ноги прямі, руки під стегнами для підтримки.

Підніміть ноги якомога вище, зберігаючи їх прямими.

Повільно опустіть ноги, але не торкайтеся землі.

Повторіть від 15 до 20 разів для зміцнення нижньої частини преса і згиначів стегна.

Нагадаємо, 5 вправ, які допоможуть спалити максимум калорій за 30 хвилин.

Раніше Фокус писав про те, які вправи допоможуть схуднути і зміцнити м'язи ніг.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця