5 вправ, які допоможуть спалити максимум калорій за 30 хвилин

Для того, щоб підтримувати вагу в нормі, а м'язи в тонусі, не обов'язково проводити години в тренажерному залі, достатньо використовувати висококалорійні вправи. Дізнайтеся, які вправи допоможуть спалити максимум калорій за короткий час

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Коли справа доходить до спалювання калорій, не всі вправи однакові. Деякі види діяльності задіюють кілька груп м'язів, збільшують частоту серцевих скорочень і кидають виклик витривалості, що призводить до більш високого спалювання калорій. Незалежно від того, чи хочете ви скинути кілограми, чи хочете поліпшити фізичну форму, включення високоінтенсивних вправ у свій розпорядок дня може мати суттєве значення. Про вправи, які збільшують спалювання калорій і можуть допомогти скинути кілограми та поліпшити фізичну форму, пише Times of India.

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Біг

Фото: Freepik

Біг часто називають одним із найефективніших способів спалювання калорій. Біг у помірному темпі 6 миль на годину може спалити приблизно 372 калорії для людини вагою 70 кг всього за 30 хвилин. Інтенсивність бігу можна регулювати, змінюючи швидкість, рельєф місцевості або навіть додаючи інтервали. Це робить біг універсальною вправою для тих, хто хоче збільшити витрату калорій. Незалежно від того, чи займаєтеся ви спринтом або бігом підтюпцем, безперервний рух підтримує частоту серцевих скорочень на високому рівні, що є ключем до спалювання калорій.

Каллістеніка

Каллістеніка, яка включає в себе такі вправи, як віджимання, підтягування, присідання і випади, є потужним способом спалювання калорій при нарощуванні м'язової маси. Сеанс енергійної гімнастики може спалити приблизно 298 калорій за 30 хвилин для людини вагою 70 кг. Ключ до ефективності каллістеніки полягає в її здатності поєднувати силові тренування з серцево-судинними вправами. Високоінтенсивна каллістеніка може збільшити частоту серцевих скорочень аналогічно до традиційних кардіовправ, а також сприяти зростанню м'язів і витривалості.

Їзда на велосипеді

Фото: Freepik

Їзда на велосипеді — ще одна чудова вправа для спалювання калорій. Кількість калорій, що спалюються під час їзди на велосипеді, залежить від інтенсивності та швидкості їзди. Наприклад, під час їзди на велосипеді у швидкому темпі (20-22 кілометри на годину) можна спалити близько 298 калорій за 30 хвилин.

Їзда на велосипеді, особливо в гору або на більш високих швидкостях, задіює квадріцепси і підколінні сухожилля, що призводить до більш високого спалювання калорій. Їзда на велосипеді — це вправа з низьким навантаженням, що робить її чудовим варіантом для тих, у кого є проблеми із суглобами.

Аеробні танці

Аеробні танці, такі як зумба або високоінтенсивні інтервальні тренування (HIIT), пропонують веселий спосіб спалити калорії. Залежно від інтенсивності, людина вагою 70 кг може спалити приблизно 260-325 калорій за 30-хвилинний сеанс. Аеробні танці виділяються тим, що поєднують у собі переваги серцево-судинних вправ із задоволенням, яке отримують від танців, що полегшує дотримання рутини.

Скакалка

Фото: Freepik

Стрибки зі скакалкою можуть здатися дитячою грою, але насправді це одна з найінтенсивніших вправ для спалювання калорій, які ви можете виконувати. 70-кілограмова людина може спалити близько 372 калорій всього за 30 хвилин енергійних стрибків зі скакалкою. Ця проста вправа задіює кілька груп м'язів, включно з ногами, корпусом і плечима, і вимагає значної координації та витривалості.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця