5 упражнений, которые помогут сжечь максимум калорий за 30 минут

Для того, чтобы поддерживать вес в норме, а мышцы в тонусе, не обязательно проводить часы в тренажерном зале, достаточно использовать высококалорийные упражнения. Узнайте, какие упражнения помогут сжечь максимум калорий за короткое время.

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Когда дело доходит до сжигания калорий, не все упражнения одинаковы. Некоторые виды деятельности задействуют несколько групп мышц, увеличивают частоту сердечных сокращений и бросают вызов выносливости, что приводит к более высокому сжиганию калорий. Независимо от того, хотите ли вы сбросить килограммы или улучшить физическую форму, включение высокоинтенсивных упражнений в свой распорядок дня может иметь существенное значение. Об упражнениях, которые увеличивают сжигание калорий и могут помочь сбросить килограммы и улучшить физическую форму, пишет Times of India.

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Бег

Фото: Freepik

Бег часто называют одним из самых эффективных способов сжигания калорий. Бег в умеренном темпе 6 миль в час может сжечь примерно 372 калории для человека весом 70 кг всего за 30 минут. Интенсивность бега можно регулировать, изменяя скорость, рельеф местности или даже добавляя интервалы. Это делает бег универсальным упражнением для тех, кто хочет увеличить расход калорий

Независимо от того, занимаетесь ли вы спринтом или бегом трусцой, непрерывное движение поддерживает частоту сердечных сокращений на высоком уровне, что является ключом к сжиганию калорий.

Каллистеника

Каллистеника включает в себя такие упражнения, как отжимания, подтягивания, приседания и выпады, является мощным способом сжигания калорий при наращивании мышечной массы. Сеанс энергичной гимнастики может сжечь примерно 298 калорий за 30 минут для человека весом 70 кг. Ключ к эффективности каллистеники заключается в ее способности сочетать силовые тренировки с сердечно-сосудистыми упражнениями. Высокоинтенсивная каллистеника может увеличить частоту сердечных сокращений аналогично традиционным кардиоупражнениям, а также способствовать росту мышц и выносливости.

Езда на велосипеде

Фото: Freepik

Езда на велосипеде — еще одно отличное упражнение для сжигания калорий. Количество калорий, сжигаемых во время езды на велосипеде, зависит от интенсивности и скорости езды. Например, при езде на велосипеде в быстром темпе (20–22 километра в час) можно сжечь около 298 калорий за 30 минут.

Езда на велосипеде, особенно в гору или на более высоких скоростях, задействует квадрицепсы и подколенные сухожилия, что приводит к более высокому сжиганию калорий. Езда на велосипеде — это упражнение с низкой нагрузкой, что делает его отличным вариантом для тех, у кого есть проблемы с суставами.

Аэробные танцы

Аэробные танцы, такие как зумба или высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT), предлагают веселый способ сжечь калории. В зависимости от интенсивности, человек весом 70 кг может сжечь примерно 260-325 калорий за 30-минутный сеанс.

Аэробные танцы выделяются тем, что сочетают в себе преимущества сердечно-сосудистых упражнений с удовольствием, получаемым от танцев, что облегчает соблюдение рутины.

Скакалка

Фото: Freepik

Прыжки со скакалкой могут показаться детской игрой, но на самом деле это одно из самых интенсивных упражнений для сжигания калорий, которые вы можете выполнять. 70-килограммовый человек может сжечь около 372 калорий всего за 30 минут энергичных прыжков со скакалкой. Это простое упражнение задействует несколько групп мышц, включая ноги, корпус и плечи, и требует значительной координации и выносливости.

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