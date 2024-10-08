Не поєднуються: 5 продуктів, які не можна змішувати з насінням чіа

Вживання насіння чіа з певними продуктами може спричинити розлад шлунка, кислотний рефлюкс та інші проблеми зі здоров'ям. Ось деякі продукти, які не слід змішувати з насінням чіа.

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Насіння чіа має невеликий розмір, але дуже корисне для здоров'я, завдяки своєму винятковому поживному профілю. Воно багате на антиоксиданти, що допомагають у боротьбі з ушкодженнями, спричиненими вільними радикалами, відповідальними за старіння. Але багато людей досі не знають, як правильно вживати насіння чіа, щоб уникнути побічних ефектів. Якщо насіння чіа стало частиною вашого повсякденного раціону, ви маєте вживати його з обережністю, тому що не всі комбінації продуктів корисні для здоров'я. Про те, які продукти не варто їсти з насінням чіа і чому, пише Health Shots.

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Насіння чіа — це багата поживними речовинами їжа, що містить клітковину, омега-3 жирні кислоти, білок і антиоксиданти. Згідно з Journal of Food Science and Technology, поживні речовини в насінні чіа можуть допомогти поліпшити здоров'я серця, зміцнити кістки і поліпшити контроль рівня цукру в крові. У той час як насіння чіа можна легко включити до кількох страв, є кілька комбінацій продуктів, яких слід уникати, оскільки вони можуть вплинути на травлення, засвоєння поживних речовин або спричинити дискомфорт, каже дієтологиня Авні Каул.

Продукти, багаті на фітинову кислоту

Фото: Freepik

Фітинова кислота, яка міститься в таких продуктах, як квасоля, сочевиця, горіхи та деякі злаки, може перешкоджати засвоєнню мінералів. Насіння чіа вже багате на фітинову кислоту, тому поєднання його з іншими продуктами, багатими на фітинові кислоти, може знизити здатність вашого організму засвоювати необхідні мінерали, як-от кальцій, залізо і цинк. Згодом це може призвести до дефіциту, особливо в раціонах, у яких відсутні тваринні джерела мінералів.

Продукти, багаті на клітковину

Насіння чіа містить досить багато клітковини. Близько 28 грамів насіння чіа містять близько 10 грамів харчових волокон. Це означає, що воно на 35 % складається з клітковини за вагою, згідно з Міжнародним журналом харчових наук. У поєднанні з іншими продуктами, багатими на клітковину, такими як висівки, овес і деякі фрукти, наприклад, яблука і груші, вони можуть перевантажити травну систему. Надмірне споживання клітковини може спричинити здуття живота, гази та дискомфорт у шлунку.

Молочні продукти

Фото: Freepik

Деякі люди з непереносимістю лактози або чутливістю до молочних продуктів можуть виявити, що поєднання насіння чіа з молочними продуктами, такими як йогурт, молоко або сир, призводить до дискомфорту в травленні.

Насіння чіа може вбирати велику кількість рідини й утворювати гелеподібну консистенцію, що може ще більше сповільнити травлення під час змішування з молочними продуктами, поглиблюючи такі симптоми, як здуття живота, гази й болі в животі. Тому тим, хто чутливий до молочних продуктів, слід розглянути рослинне молоко або йогурт.

Продукти з високим вмістом оксалатів

Оксалати — це сполуки, присутні в таких продуктах, як шпинат, зелень буряка і батат. Вони можуть зв'язуватися з кальцієм та іншими мінералами, утворюючи камені в нирках у сприйнятливих людей. Насіння чіа також відносно багате на оксалати, тому його поєднання з іншими такими продуктами може становити ризик для людей, схильних до утворення каменів у нирках.

Солодкі продукти

Фото: Freepik

Додавання насіння чіа в солодкі продукти, як-от десерти, підсолоджені напої чи сухі сніданки, може звести нанівець їхню користь для здоров'я. Солодкі продукти швидко підвищують рівень цукру в крові, що може призвести до енергетичних збоїв надалі. Стабілізувальний вплив насіння чіа на рівень цукру в крові зменшується в поєднанні з продуктами з високим вмістом цукру, що робить користь насіння чіа для здоров'я менш ефективною.

Замість цих продуктів ви можете використовувати мед або кленовий сироп, щоб додати нотку солодощів у свої десерти.

Нагадаємо,які суперфуди можна замінити на звичайні продукти, що є на кожній кухні,

Раніше Фокус писав про те, що дієтолог пояснила, чому насіння чіа обов'язково має бути у вашому раціоні.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця