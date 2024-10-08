Не сочетаются: 5 продуктов, которые нельзя смешивать с семенами чиа

Употребление семян чиа с определенными продуктами может вызвать расстройство желудка, кислотный рефлюкс и другие проблемы со здоровьем. Вот некоторые продукты, которые не следует смешивать с семенами чиа.

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Семена чиа имеют небольшой размер, но очень полезны для здоровья, благодаря своему исключительному питательному профилю. Семена чиа богаты антиоксидантами, помогающими в борьбе с повреждениями, вызванными свободными радикалами, ответственными за старение. Но многие люди до сих пор не знают, как правильно употреблять семена чиа, чтобы избежать побочных эффектов. Если семена чиа стали частью вашего повседневного рациона, вы должны употреблять их с осторожностью, потому что не все комбинации продуктов полезні для здоровья. О том, какие продукты, не стоит есть с семенами чиа и почему, пишет Health Shots.

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Семена чиа — это богатая питательными веществами пища, содержащая клетчатку, омега-3 жирные кислоты, белок и антиоксиданты. Согласно Journal of Food Science and Technology, питательные вещества в семенах чиа могут помочь улучшить здоровье сердца, укрепить кости и улучшить контроль уровня сахара в крови. В то время как семена чиа можно легко включить в несколько блюд, есть несколько комбинаций продуктов, которых следует избегать, поскольку они могут повлиять на пищеварение, усвоение питательных веществ или вызвать дискомфорт, говорит диетолог Авни Каул.

Продукты, богатые фитиновой кислотой

Фото: Freepik

Фитиновая кислота, которая содержится в таких продуктах, как фасоль, чечевица, орехи и некоторые злаки, может препятствовать усвоению минералов. Семена чиа уже богаты фитиновой кислотой, поэтому сочетание их с другими продуктами, богатыми фитиновыми кислотами, может снизить способность вашего организма усваивать необходимые минералы, такие как кальций, железо и цинк. Со временем это может привести к дефициту, особенно в рационах, в которых отсутствуют животные источники минералов.

Продукты, богатые клетчаткой

Семена чиа содержат довольно много клетчатки. Около 28 граммов семян чиа содержат около 10 граммов пищевых волокон. Это означает, что они на 35 % состоят из клетчатки по весу, согласно Международному журналу пищевых наук. В сочетании с другими продуктами, богатыми клетчаткой, такими как отруби, овес и некоторые фрукты, например, яблоки и груши, они могут перегрузить пищеварительную систему. Чрезмерное потребление клетчатки может вызвать вздутие живота, газы и дискомфорт в желудке.

Молочные продукты

Фото: Freepik

Некоторые люди с непереносимостью лактозы или чувствительностью к молочным продуктам могут обнаружить, что сочетание семян чиа с молочными продуктами, такими как йогурт, молоко или сыр, приводит к дискомфорту в пищеварении.

Семена чиа могут впитывать большое количество жидкости и образовывать гелеобразную консистенцию, что может еще больше замедлить пищеварение при смешивании с молочными продуктами, усугубляя такие симптомы, как вздутие живота, газы и боли в животе. Поэтому тем, кто чувствителен к молочным продуктам, следует рассмотреть растительное молоко или йогурт.

Продукты с высоким содержанием оксалатов

Оксалаты — это соединения, присутствующие в таких продуктах, как шпинат, зелень свеклы и батат. Они могут связываться с кальцием и другими минералами, образуя камни в почках у восприимчивых людей. Семена чиа также относительно богаты оксалатами, поэтому их сочетание с другими такими продуктами может представлять риск для людей, склонных к образованию камней в почках.

Сладкие продукты

Фото: Freepik

Добавление семян чиа в сладкие продукты, такие как десерты, подслащенные напитки или сухие завтраки, может свести на нет их пользу для здоровья. Сладкие продукты быстро повышают уровень сахара в крови, что может привести к энергетическим сбоям в дальнейшем. Стабилизирующее воздействие семян чиа на уровень сахара в крови уменьшается в сочетании с продуктами с высоким содержанием сахара, что делает пользу семян чиа для здоровья менее эффективной.

Вместо этих продуктов вы можете использовать мед или кленовый сироп, чтобы добавить нотку сладости в свои десерты.

Напомним,.какие суперфуды можно заменить на обычные продукты, которые есть на каждой кухне,

Ранее Фокус писал о том, что диетолог объяснила, почему семена чиа обязательно должны быть в вашем рационе.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту