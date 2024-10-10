Можна їсти навіть на дієті: 4 види хліба, в якому найменше калорій

Якщо ви звернете увагу на баланс у своєму раціоні, вам не доведеться відмовлятися від хліба. Дізнайтеся, які види хліба є найнизькокалорійнішими, щоб їсти і не відчувати почуття провини.

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Хліб із найменшим вмістом калорій — це пумпернікель, адже в 100 грамах міститься всього 250 кілокалорій. Пумпернікель — це темний житній хліб, який виготовляється шляхом тривалого випікання за низької температури. У результаті він містить мало калорій і має низький глікемічний індекс. Про те, які ще види хліба не принесуть шкоди вашій фігурі та вгамують гастрономічні пристрасті, пише Bunte.

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Житній хліб

Фото: Freepik

Житній хліб містить багато клітковини і має нижчий глікемічний індекс, ніж білий хліб. У результаті рівень цукру в крові підвищуватиметься повільніше, і ви довше почуватиметеся ситим. Житній хліб містить близько 259 калорій на 100 грамів.

Лаваш

Лаваш тонкий і плоский, що означає, що він має менший об'єм і часто містить менше калорій (близько 275 калорій на 100 грамів), ніж більш щільні види хліба.

Хліб грубого помелу

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Хліб грубого помелу містить багато клітковини і має високий ступінь ситості. Порівняно з білим хлібом, він містить менше калорій (близько 313 калорій на 100 грамів) і довше зберігає відчуття ситості.

Хрусткі хлібці

Фото: freepik

Хрусткі хлібці складаються з цільнозернового борошна і містять лише кілька калорій (близько 366 калорій на 100 грамів) через свою тонку форму. Вони хрусткі та ситні, добре підходять для перекусу або гарніру.

Крім того, контролювати калорійність хліба ви можете, випікаючи його самостійно. Так, наприклад, використання житнього або цільнозернового борошна та закваски допоможе зменшити кількість калорій у хлібі та збільшити користь хліба.

Нагадаємо, дієтологи назвали найкорисніший вид хліба, який можна їсти щодня.

Раніше Фокус писав про те, які 4 види хліба краще не їсти.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця