Можно есть даже на диете: 4 вида хлеба, в котором меньше всего калорий

Если вы обратите внимание баланс в своем рационе, вам не придется отказываться от хлеба. Узнайте, какие виды хлеба являются самыми низкокалорийными, чтобы есть и не чувствовать чувства вины.

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Хлеб с наименьшим содержанием калорий – это пумперникель, так как в 100 граммах содержится всего 250 килокалорий. Пумперникель — это темный ржаной хлеб, который изготавливается путем длительного выпекания при низкой температуре. В результате он содержит мало калорий и имеет низкий гликемический индекс. О том, какие еще виды хлеба не принесут вреда вашей фигуры и утолят гастрономические пристрастия, пишет Bunte.

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Ржаной хлеб

Фото: Freepik

Ржаной хлеб содержит много клетчатки и имеет более низкий гликемический индекс, чем белый хлеб. В результате уровень сахара в крови будет повышаться медленнее, и вы будете дольше чувствовать себя сытым. Ржаной хлеб содержит около 259 калорий на 100 граммов.

Лаваш

Лаваш тонкий и плоский, что означает, что он имеет меньший объем и часто содержит меньше калорий (около 275 калорий на 100 граммов), чем более плотные виды хлеба.

Хлеб грубого помола

Фото: Unsplash

Хлеб грубого помола содержит много клетчатки и обладает высокой степенью сытости. По сравнению с белым хлебом, он содержит меньше калорий (около 313 калорий на 100 граммов) и дольше сохраняет чувство сытости.

Хрустящие хлебцы

Фото: freepik

Хрустящие хлебцы состоят из цельнозерновой муки и содержат всего несколько калорий (около 366 калорий на 100 граммов) из-за своей тонкой формы. Они хрустящие и сытные, хорошо подходят для перекуса или гарнира.

Кроме того, контролировать калорийность хлеба вы можете, выпекая его самостоятельно. Так, например, использование ржаной или цельнозерновой муки и закваски поможет уменьшить количество калорий в хлебе и увеличить пользу хлеба.

Напомним, диетологи назвали самый полезный вид хлеба, который можно есть каждый день.

Ранее Фокус писал о том, какие 4 вида хлеба лучше не есть.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту