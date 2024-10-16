Від втоми та осінньої хандри: 6 продуктів, які підвищать рівень енергії

Восени, коли холодно і мало сонця, нас часто долає лінь і постійна втома. Підвищуйте рівень енергії та боріться з втомою за допомогою багатих поживними речовинами продуктів.

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В умовах сучасного способу життя може бути складно підтримувати постійний рівень енергії, що часто призводить до виснаження, поганого самопочуття і зниження продуктивності Те, що ви їсте, важливе для живлення вашого організму, незалежно від того, чи відчуваєте ви проблеми з активністю протягом дня, чи вас хилить у сон після обіду. Деякі прийоми їжі з високим вмістом життєво важливих поживних речовин можуть природним чином боротися з втомою і забезпечити вас енергією на тривалий термін. Про продукти, які допоможуть зберегти енергію і поліпшити самопочуття, пише Times of India.

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Оптимізація вашої повсякденної продуктивності та енергії починається зі знань про те, які продукти живлять ваше тіло. Ось шість продуктів, які додадуть вам більше енергії та допоможуть вам бути активнішими протягом дня.

Вівсянка

Фото: Freepik

Комплексні вуглеводи, які удосталь містяться у вівсянці, поступово і стабільно вивільняють енергію протягом дня. Оскільки в ній багато клітковини, вівсянка є чудовим варіантом для сніданку, бо допомагає контролювати рівень цукру в крові та уникати спаду енергії.

Банани

За словами дієтолога Сімрата Катурії, "Швидкий і простий спосіб отримати натуральні цукри, такі як сахароза, фруктоза і глюкоза, — це їсти банани. Крім того, вони містять калій, що сприяє довготривалій енергії та підтримує здорову м'язову функцію".

Мигдаль

Фото: Pixabay

Мигдаль багатий на білок, клітковину і корисні жири, які не тільки підвищують енергію, а й довше зберігають відчуття ситості. Мигдаль містить магній, необхідний як для зниження втоми, так і для перетворення їжі на енергію.

Шпинат

Одним із найкращих продуктів для збільшення кількості енергії є шпинат, який багатий на залізо. Адже саме дефіцит заліза часто пов'язаний із втомою. Він підвищує рівень гемоглобіну, що гарантує ефективний доступ кисню до клітин, що впливає на рівень енергії.

Батат

Фото: Freepik

Солодка картопля багата на клітковину і складні вуглеводи, які відповідають за стійку енергію. Вони також є фантастичним джерелом марганцю, який допомагає в клітинному синтезі енергії.

Яйця

За словами дієтолога Рохіні Патіл, "Яйця є повноцінним джерелом білка, тому що вони забезпечують кожну з дев'яти необхідних амінокислот. Вони є чудовим перекусом після тренування, тому що сприяють відновленню м'язів і забезпечують тривалу енергію".

Включення цих багатих поживними речовинами продуктів у свій щоденний раціон допоможе природним чином підвищити рівень енергії та запобігти виснаженню. Збалансоване харчування, багате на складні вуглеводи, білки та необхідні вітаміни, є ключем до підтримання енергії протягом дня.

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Раніше Фокус писав про те, які звички допоможуть підвищити рівень енергії та поліпшити самопочуття.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця