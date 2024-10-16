От усталости и осенней хандры: 6 продуктов, которые повысят уровень энергии

Осенью, когда холодно и мало солнца, нас часто одолевает лень и постоянная усталость. Повышайте уровень энергии и боритесь с усталостью с помощью богатых питательными веществами продуктов.

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Эти варианты содержат необходимые питательные вещества, такие как сложные углеводы, белки и витамины, обеспечивая устойчивую жизненную силу в течение дня.

В условиях современного образа жизни может быть сложно поддерживать постоянный уровень энергии, что часто приводит к истощению, плохому самочувствию и снижению производительности То, что вы едите, важно для питания вашего организма, независимо от того, испытываете ли вы проблемы с активностью в течение дня или вас клонит в сон после обеда. Некоторые приемы пищи с высоким содержанием жизненно важных питательных веществ могут естественным образом бороться с усталостью и обеспечить вас энергией на длительный срок. О продуктах, которые помогут сохранить энергию и улучшить самочувствие, пишет Times of India.

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Оптимизация вашей повседневной производительности и энергии начинается со знаний о том, какие продукты питают ваше тело. Вот шесть продуктов, которые придадут вам больше энергии и помогут вам быть активнее в течение дня.

Овсянка

Фото: Freepik

Комплексные углеводы, в изобилии содержащиеся в овсянке, постепенно и стабильно высвобождают энергию в течение дня. Поскольку в ней много клетчатки, овсянка являются отличным вариантом для завтрака, потому что помогает контролировать уровень сахара в крови и избегать спада энергии.

Бананы

По словам диетолога Симрата Катурии, "Быстрый и простой способ получить натуральные сахара, такие как сахароза, фруктоза и глюкоза, — это есть бананы. Кроме того, они содержат калий, способствующий долговременной энергии и поддерживающий здоровую мышечную функцию".

Миндаль

Фото: Pixabay

Миндаль богат белком, клетчаткой и полезными жирами, которые не только повышают энергию, но и дольше сохраняют чувство сытости. Миндаль содержит магний, необходимый как для снижения усталости, так и для превращения пищи в энергию.

Шпинат

Одним из лучших продуктов для увелечения количества энергии является шпинат, который богат железом. Так как именно дефицит железа часто связан с усталостью. Он повышает уровень гемоглобина, что гарантирует эффективный доступ кислорода к клеткам, что влияет на уровень энергии.

Батат

Фото: Freepik

Сладкий картофель богат клетчаткой и сложными углеводами, которые отвечают за устойчивую энергию. Они также являются фантастическим источником марганца, который помогает в клеточном синтезе энергии.

Яйца

По словам диетолога Рохини Патил, "Яйца являются полноценным источником белка, потому что они обеспечивают каждую из девяти необходимых аминокислот. Они являются отличным перекусом после тренировки, потому что способствуют восстановлению мышц и обеспечивают длительную энергию".

Включение этих богатых питательными веществами продуктов в свой ежедневный рацион, поможет естественным образом повысить уровень энергии и предотвратить истощение, Сбалансированное питание, богатое сложными углеводами, белками и необходимыми витаминами, является ключом к поддержанию энергии в течение дня.

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Ранее Фокус писал о том, какие привычки помогут повысить уровень энергии и улучшить самочувствие.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту