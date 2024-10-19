Після сну болить спина: 6 способів зменшити дискомфорт і назавжди забути про біль

Спокійний сон є основою здорового тіла і розуму, але багато людей прокидаються вранці з дратівливим болем у спині. Біль у спині після сну може мати найрізноманітніші причини і значно погіршувати якість життя.

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Причини болю в спині після сну різноманітні. Часто дискомфорт і неприємні відчуття виникають через неправильне положення під час сну, невідповідний матрац або занадто м'яку, або занадто жорстку подушку. Напруга в м'язах спини, погана постава протягом дня або деякі захворювання також можуть призвести до нічних болів. Про те, чому ж у вас може боліти спина після сну і яких заходів можна вжити, щоб знову заснути без болю, пише Fuer Sie.

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Яка поза для сну викликає біль у спині?

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Не кожна поза для сну однаково комфортна для спини. Такі поширені пози для сну можуть спричиняти біль у спині після пробудження: Наприклад, якщо ви звикли спати прямо, витягнувшись на весь зріст, це може призвести до перерозтягування хребта і викликати напругу в м'язах. Поширена поза ембріона також може призвести до викривлення хребта, особливо якщо перебувати в цьому положенні протягом тривалого часу.

Як усунути дискомфорт?

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Щоб полегшити і запобігти болю в спині після сну, можна вжити таких заходів.

Правильний матрац і подушки . Придбайте матрац і подушку, які забезпечують оптимальну підтримку вашого хребта під час сну.

. Придбайте матрац і подушку, які забезпечують оптимальну підтримку вашого хребта під час сну. Зверніть увагу на своє положення під час сну . Постарайтеся звикнути до зручного для спини положення для сну, наприклад, лежачи на боці з підтягнутими колінами і подушкою між ніг.

. Постарайтеся звикнути до зручного для спини положення для сну, наприклад, лежачи на боці з підтягнутими колінами і подушкою між ніг. Регулярні фізичні вправи . Спорт і фізичні вправи зміцнюють м'язи спини та підвищують гнучкість.

. Спорт і фізичні вправи зміцнюють м'язи спини та підвищують гнучкість. Техніки релаксації . Йога, медитація або прогресивна м'язова релаксація можуть допомогти зняти напругу перед сном.

. Йога, медитація або прогресивна м'язова релаксація можуть допомогти зняти напругу перед сном. Тепло і холод. Тепло може розслабити напружені м'язи, тоді як холод чинить протизапальну дію.

може розслабити напружені м'язи, тоді як холод чинить протизапальну дію. Фізіотерапія. Фізіотерапевт може показати вам цільові вправи для зміцнення м'язів спини і полегшення болю.

Додаткові поради для безболісного сну

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Переконайтеся, що ви дотримуєтеся збалансованої дієти, оскільки здорове харчування забезпечує ваш організм усіма важливими поживними речовинами для здоров'я кісток і м'язів.

Зменшіть стрес, який може призвести до напруження. Техніки релаксації, такі як йога або медитація, можуть допомогти зменшити прояви стресу та тривоги.

Уникайте важкої їжі перед сном, оскільки вона може викликати проблеми з травленням і перешкодити сну.

Як бачите, біль у спині після сну може мати безліч причин. Проте за правильних заходів ви можете зробити багато чого, щоб знову спати без болю. Якщо біль зберігається або посилюється, слід звернутися до лікаря або фізіотерапевта.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця