После сна болит спина: 6 способов уменьшить дискомфорт и навсегда забыть о боли

Спокойный сон является основой здорового тела и ума, но многие люди просыпаются по утрам с раздражающей болью в спине. Боль в спине после сна может иметь самые разные причины и значительно ухудшать качество жизни.

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Причины болей в спине после сна разнообразны. Часто дискомфорт и неприятные ощущения возникают из-за неправильного положения во время сна, неподходящего матраса или слишком мягкой, или слишком жесткой подушки. Напряжение в мышцах спины, плохая осанка в течение дня или некоторые заболевания также могут привести к ночным болям. О том, почему же у вас может болеть спина после сна и какие меры можно предпринять, чтобы снова заснуть без боли, пишет Fuer Sie.

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Какая поза для сна вызывает боль в спине?

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Не каждая поза для сна одинаково комфортная для спины. Следующие распространенные позы для сна могут вызывать боль в спине после пробуждения: Например, если вы привыкли спать прямо, вытянувшись во весь рост, это может привести к перерастягиванию позвоночника и вызвать напряжение в мышцах. Распространенная поза эмбриона также может привести к искривлению позвоночника, особенно если находиться в этом положении в течение длительного времени.

Как устранить дискомфорт?

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Чтобы облегчить и предотвратить боли в спине после сна, можно предпринять следующие меры.

Правильный матрас и подушки . Приобретете матрас и подушку, которые обеспечивают оптимальную поддержку вашего позвоночника во время сна.

. Приобретете матрас и подушку, которые обеспечивают оптимальную поддержку вашего позвоночника во время сна. Обратите внимание на свое положение во время сна . Постарайтесь привыкнуть к удобному для спины положению для сна, например, лежа на боку с подтянутыми коленями и подушкой между ног.

. Постарайтесь привыкнуть к удобному для спины положению для сна, например, лежа на боку с подтянутыми коленями и подушкой между ног. Регулярные физические упражнения . Спорт и физические упражнения укрепляют мышцы спины и повышают гибкость.

. Спорт и физические упражнения укрепляют мышцы спины и повышают гибкость. Техники релаксации . Йога, медитация или прогрессивная мышечная релаксация могут помочь снять напряжение перед сном.

. Йога, медитация или прогрессивная мышечная релаксация могут помочь снять напряжение перед сном. Тепло и холод. Т епло может расслабить напряженные мышцы, в то время как холод оказывает противовоспалительное действие.

епло может расслабить напряженные мышцы, в то время как холод оказывает противовоспалительное действие. Физиотерапия. Физиотерапевт может показать вам целевые упражнения для укрепления мышц спины и облегчения боли.

Дополнительные советы для безболезненного сна

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Убедитесь, что вы придерживаетесь сбалансированной диеты, так как здоровое питание обеспечивает ваш организм всеми важными питательными веществами для здоровья костей и мышц.

Уменьшите стресс, который может привести к напряжению. Техники релаксации, такие как йога или медитация, могут помочь уменьшить проявления стресса и тревоги.

Избегайте тяжелой пищи перед сном, так как она может вызвать проблемы с пищеварением и помешать сну.

Как видите, боль в спине после сна может иметь множество причин. Тем не менее при правильных мерах вы можете сделать многое, чтобы снова спать без боли. Если боль сохраняется или усиливается, следует обратиться к врачу или физиотерапевту.

Напомним, киви перед сном поможет навсегда забыть о бессоннице

Ранее Фокус писал, что ученые обнаружили, что сон по выходным поможет улучшить здоровье сердца.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту