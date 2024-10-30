Як уповільнити процес старіння після 40 років: 4 способи бути у відмінній формі

Здоровий спосіб життя стає дедалі популярнішим. Будучи послідовними чи ні, багато людей докладають зусиль у надії, що вони окупляться, щоб допомогти їм бути у формі та зберегти молодість. Не існує правильного віку для початку роботи над своїм тілом, оскільки розумне поєднання вправ підтримує вас у формі та допомагає зберегти здоров'я.

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У 40 років правильне поєднання фізичних вправ і дієти допоможе уповільнити процес старіння, і численні дослідження вчених також показали, що старіння не є повільним і стійким процесом, і зазвичай воно відбувається з двома прискореними сплесками. Дослідження Nature Aging, опубліковане в серпні 2024 року, також показало, що дві основні хвилі фактора старіння відбуваються у 25 років і у віці від 44 до 60 років. Ось кілька звичок, які гарантують уповільнення процесу старіння. Про це пише Times of India.

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Силові тренування

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Якщо вам 40 років і більше, важливо зосередитися на силових тренуваннях поряд з іншими рутинними вправами. Хоча багато хто вважає, що силові тренування призначені тільки для бодібілдерів або молодих людей, яких приваблює наявність мускулатури, це не так. Включення силових тренувань зробить ваші м'язи сильнішими і сприятиме швидшому обміну речовин.

Кардіовправи

Підвищення частоти серцевих скорочень час від часу є дуже важливим кроком у процесі боротьби зі старінням, оскільки це збиває з пантелику ваше тіло і змушує його працювати над підвищенням витривалості. Кардіо покращує здоров'я серця, підвищує витривалість і допомагає контролювати вагу.

Розтяжка

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У 40 років м'язи починають працювати повільно, і вони часто болять під час роботи або прогулянки. Необхідно займатися пілатесом або йогою, щоб розтягнути м'язи, які довгий час залишаються незадіяними. Це також допомагає знизити ризик травм і поліпшити поставу.

Правильне харчування

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Прийом їжі — це те, за чим має стежити кожен. Крім підживлення організму поживними продуктами, які містять білки, складні вуглеводи і корисні жири, також необхідно їсти багаті на антиоксиданти фрукти та овочі. Крім того, переконайтеся, що ви п'єте достатньо води.

Уповільнення процесу старіння — це поєднання оздоровчих практик, а не просто одна здорова звичка. Важливо виробити розпорядок дня, який допоможе вам краще почуватися і довше залишатися молодим.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.