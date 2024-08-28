Виключити з раціону: 3 запальні продукти, які прискорюють старіння

Можливо, ви не будете шоковані, дізнавшись, що такі продукти, як листова зелень, фрукти і рослинні білки, часто є ключем до зменшення запалення та його впливу на ваш організм. Але є й інші продукти, які значно посилюють запалення та пришвидшують старіння.

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Запалення — це природна реакція вашого організму на виявлення потенційного "пошкодження" в організмі. Але одна справа, коли запалення відбувається для лікування вірусу або інфекції, і зовсім інша, коли хронічне запалення починається, навіть коли немає очевидного винуватця. Хронічне запалення пов'язане з кількома захворюваннями, такими як діабет і артрит, а іноді воно також є причиною проблем зі шкірою, таких як псоріаз, екзема і розацеа. Продукти, які ми їмо, відіграють певну роль у стримуванні запалення або сприяють йому. Про запальні продукти, що прискорюють старіння, пише She Finds.

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Газована вода

Фото: Freepik

За словами нейробіолога Роберта Лава, у газованій воді багато цукру і зовсім немає клітковини, тому вона сильно підвищує рівень цукру в крові та прискорює як старіння, так і набір ваги. За словами Лава, весь цукор у газованій воді також сприяє запаленню в організмі, яке є однією з основних причин старіння.

Картопля фрі

Фото: Freepik

"Сіль зневоднює вас", — каже Лав. "Зневоднення є однією з основних причин передчасного старіння шкіри". Зайве говорити, що картопля фрі містить надмірну кількість солі. Якщо ви їсте картоплю фрі, дуже важливо залишатися гідратованим, щоб боротися зі зневоднювальним ефектом надлишку солі та натрію.

Картоплю фрі також обсмажують у фритюрній олії. Коли їжу готують за високої температури, вона може призвести до утворення кінцевих продуктів глікації (КПГ), які сприяють запаленню та окиснювальному стресу — обидва ці фактори пов'язані з такими захворюваннями, як діабет, захворювання серця та печінки.

Хот-доги

Фото: Freepik

Хот-доги та інше оброблене м'ясо містять сульфіти, які є хімічними речовинами, що "можуть зневоднювати шкіру" і спричиняти передчасне старіння. Надмірне споживання обробленого м'яса також пов'язане із серцево-судинними захворюваннями, колоректальним раком та іншими проблемами зі здоров'ям. Оброблене м'ясо, як правило, містить велику кількість насичених жирів, які також можуть сприяти запаленню в організмі.

Нагадаємо, 7 продуктів середземноморської дієти, які борються із запаленнями.

Раніше Фокус писав про те, що дієтологи назвали 7 найкращих овочів, які допоможуть зменшити запалення в організмі.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця