Исключить из рациона: 3 воспалительных продукта, которые ускоряют старение

Возможно, вы не будете шокированы, узнав, что такие продукты, как листовая зелень, фрукты и растительные белки, часто являются ключом к уменьшению воспаления и его влияния на ваш организм. Но есть и другие продукты, которые могут значительно усугубить воспаление.

Related video

Воспаление — это естественная реакция вашего организма на выявление потенциального "повреждения" в организме. Но одно дело, когда воспаление происходит для лечения вируса или инфекции, и совсем другое, когда хроническое воспаление происходит, даже когда нет очевидного виновника. Хроническое воспаление связано с несколькими заболеваниями, такими как диабет и артрит, а иногда оно также является причиной проблем с кожей, таких как псориаз, экзема и розацеа. Продукты, которые мы едим, играют определенную роль в сдерживании воспаления или способствуют ему. О воспалительных продуктах, воспалительных, ускоряющих старение, пишет She Finds.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Газировка

Фото: Freepik

По словам нейробиолога Роберта Лава, в газировке много сахара и совсем нет клетчатки, поэтому она сильно повышает уровень сахара в крови и ускоряет как старение, так и набор веса. По словам Лава, весь сахар в газировке также способствует воспалению в организме, которое является одной из основных причин старения.

Картофель фри

Фото: Freepik

"Соль обезвоживает вас", — говорит Лав. "Обезвоживание является одной из основных причин преждевременного старения кожи". Излишне говорить, что картофель фри содержит избыточным количеством соли. Если вы едите картофель фри, очень важно оставаться гидратированным, чтобы бороться с обезвоживающим эффектом избытка соли и натрия.

Картофель фри также обжаривается во фритюре в масле. Когда пища готовится при высокой температуре, она может привести к образованию конечных продуктов гликации (КПГ), которые способствуют воспалению и окислительному стрессу — оба эти фактора связаны с такими заболеваниями, как диабет, заболевания сердца и печени.

Хот-доги

Фото: Freepik

Хот-доги и другое обработанное мясо содержат сульфиты, являющиеся химическими веществами, которые "могут обезвоживать кожу" и вызывать преждевременное старение. Чрезмерное потребление обработанного мяса также связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями, колоректальным раком и другими проблемами со здоровьем. Обработанное мясо, как правило, содержит большое количество насыщенных жиров, которые также могут способствовать воспалению в организме.

Напомним, 7 продуктов средиземноморской диеты, которые борются с воспалениями.

Ранее Фокус писал о том. что диетологи назвали 7 лучших овощей, которые помогут уменьшить воспаление в организме.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту