Як не набирати вагу під час менопаузи: 3 протизапальні продукти від дієтолога

Збільшення ваги під час менопаузи є поширеною проблемою, оскільки гормональні зміни можуть призвести до уповільнення метаболізму і збільшення жиру, особливо в ділянці живота. Для жінок, які відчувають ці зміни, корисним буде додавання протизапальних продуктів у свій раціон.

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Протизапальні продукти допомагають боротися із запаленням, яке пов'язане як зі збільшенням ваги, так і з проблемами зі здоров'ям, що часто виникають під час менопаузи. Дієтологиня Крутіка Нанаваті розповіла про три протизапальні продукти, які ви маєте їсти, щоб уникнути збільшення ваги під час менопаузи. Про це пише She Finds.

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Жирна риба

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Риба, така як лосось, скумбрія і сардини, відіграє велику роль у боротьбі із запаленням і допомагає контролювати вагу в цей перехідний час. Ця жирна риба багата на омег-3 жирні кислоти, які мають потужні протизапальні властивості.

"Омега-3 в рибі, такій як лосось, скумбрія і сардини, допомагають жінкам, старшим за 40 років, контролювати вагу під час менопаузи. Вони мають протизапальні властивості, поліпшують обмін речовин і спалювання жиру, а також допомагають підтримати здоров'я серця і когнітивні функції", — каже Нанаваті.

Листова зелень

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Листова зелень є чудовим варіантом, тому що в ній мало калорій і багато клітковини. Це робить її розумним вибором для підтримки ситості та контролю ваги під час менопаузи. Вона містить низку поживних речовин і антиоксидантів, які можуть бути особливо корисними для жінок віком від 40 років, які відчувають симптоми менопаузи.

"Листові зелені овочі, включно зі шпинатом, капустою і мангольдом, багаті на вітаміни, мінерали і клітковину, але при цьому містять мало калорій. Високий вміст клітковини в цих овочах допомагає підтримувати відчуття ситості, знижуючи ймовірність переїдання. Крім того, протизапальні фітонутрієнти в листовій зелені можуть допомогти стабілізувати рівень гормонів та інсуліну, сприяючи збалансованій стратегії управління вагою під час менопаузи", — каже дієтологиня.

Цільнозернові продукти

Фото: Freepik

Додавши до свого раціону цільнозернові продукти, ви можете допомогти стабілізувати рівень цукру в крові, сприяти насиченню і підтримати здоров'я травної системи, що має вирішальне значення для контролю ваги під час менопаузи. Крім того, вміст клітковини в цільнозернових продуктах допомагає регулювати рівень холестерину і покращувати здоров'я серця, розв'язуючи додаткові проблеми, що виникають з віком.

"Включення в раціон цільнозернових продуктів, таких як кіноа, коричневий рис і ячмінь, дає подвійну користь жінкам старше 40 років. По-перше, цільнозернові продукти багаті на клітковину, що сприяє насиченню і допомагає контролювати апетит, що є життєво важливим фактором у боротьбі зі збільшенням ваги під час менопаузи", — розповідає Нанаваті.

Вона також додає, що "протизапальні властивості цільного зерна можуть полегшити симптоми менопаузи, прискорюючи метаболізм, сприяючи підтримці ваги. Вибираючи цільнозернові продукти замість рафінованих, жінки можуть краще контролювати свою вагу і загальний стан здоров'я під час менопаузи".

Нагадаємо, 7 протизапальних продуктів, які потрібно їсти щодня.

Раніше Фокус писав про те, які овочі допоможуть зменшити запалення в організмі.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.