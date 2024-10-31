Как не набирать вес во время менопаузы: 3 противовоспалительных продукта от диетолога

Увеличение веса во время менопаузы является распространенной проблемой, так как гормональные изменения могут привести к замедлению метаболизма и увеличению жира, особенно в области живота. Для женщин, которые испытывают эти изменения, полезным будет добавление противовоспалительных продуктов в свой рацион.

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Противовоспалительные продукты помогают бороться с воспалением, которое связано как с увеличением веса, так и с проблемами со здоровьем, часто возникающими во время менопаузы. Диетолог Крутика Нанавати, рассказала о трех противовоспалительных продуктах, которые вы должны есть, чтобы избежать увеличения веса во время менопаузы. Об этом пишет She Finds.

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Жирная рыба

Фото: Freepik

Рыба, такая как лосось, скумбрия и сардины, играет большую роль в борьбе с воспалением и помогает контролировать вес в это переходное время. Эта жирная рыба богата омег-3 жирными кислотами, которые обладают мощными противовоспалительными свойствами.

"Омега-3 в рыбе, такой как лосось, скумбрия и сардины, помогают женщинам старше 40 лет контролировать вес во время менопаузы. Они обладают противовоспалительными свойствами, улучшающими обмен веществ и сжигание жира, а также помогают поддержать здоровье сердца и когнитивные функции", — говорит Нанавати.

Листовая зелень

Фото: Freepik

Листовая зелень является отличным вариантом, потому что в ней мало калорий и много клетчатки. Это делает ее разумным выбором для поддержания сытости и контроля веса во время менопаузы. Она содержит ряд питательных веществ и антиоксидантов, которые могут быть особенно полезны для женщин старше 40 лет, испытывающих симптомы менопаузы.

"Листовые зеленые овощи, включая шпинат, капусту и мангольд, богаты витаминами, минералами и клетчаткой, но при этом содержат мало калорий. Высокое содержание клетчатки в этих овощах помогает поддерживать чувство сытости, снижая вероятность переедания. Кроме того, противовоспалительные фитонутриенты в листовой зелени могут помочь стабилизировать уровень гормонов и инсулина, способствуя сбалансированной стратегии управления весом во время менопаузы", — говорит диетолог.

Цельнозерновые продукты

Фото: Freepik

Добавив в свой рацион цельнозерновые продукты, вы можете помочь стабилизировать уровень сахара в крови, способствовать насыщению и поддержать здоровье пищеварительной системы, что имеет решающее значение для контроля веса во время менопаузы. Кроме того, содержание клетчатки в цельнозерновых продуктах помогает регулировать уровень холестерина и улучшать здоровье сердца, решая дополнительные проблемы, возникающие с возрастом.

"Включение в рацион цельнозерновых продуктов, таких как киноа, коричневый рис и ячмень, дает двойную пользу женщинам старше 40 лет. Во-первых, цельнозерновые продукты богаты клетчаткой, способствующей насыщению и помогающей контролировать аппетит, что является жизненно важным фактором в борьбе с увеличением веса во время менопаузы", — рассказывает Нанавати.

Она также добавляет, что "противовоспалительные свойства цельного зерна могут облегчить симптомы менопаузы, ускоряя метаболизм, способствуя поддержанию веса. Выбирая цельнозерновые продукты вместо рафинированных, женщины могут лучше контролировать свой вес и общее состояние здоровья во время менопаузы".

Напомним, 7 противовоспалительных продуктов, которые нужно есть каждый день.

Ранее Фокус писал о том, какие овощи помогут уменьшить воспаление в организме.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.