Додайте плюс 10 років до життя: 6 способів зробити свій дім здоровішим

Усі ми хочемо жити довго і щасливо, але шлях до цього багатогранний. Крім здорового способу життя, фізичної активності та правильного харчування, на довголіття впливає простір, який нас оточує. Зробивши свій будинок більш здоровим місцем, ви можете істотно вплинути на якість і тривалість свого життя.

Якби ви могли зробити прості вимикачі у своєму домі, які, як науково доведено, не тільки подовжують ваше життя, а й покращують його якість, ви б внесли ці зміни, вірно? Що ж, тоді приготуйтеся до деяких оновлень, тому що перетворити свій дім на простір, що сприяє здоров'ю та довголіттю, цілком можливо. Від перевірки вашого будинку на наявність цвілі до приготування їжі всією сім'єю — ці поради, що ґрунтуються на дослідженнях, прості в реалізації та можуть перетворити ваш дім на місце для здоровішого та щасливішого життя. Про це пише Real Simple.

Перевірте свій будинок на наявність цвілі

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Перевірте свій будинок на наявність токсичної цвілі. "Ця порада мені близька і дорога, тому що я провів більшу частину свого дитинства, живучи в запліснявілому будинку, що призвело до ушкодження мозку і безлічі інших проблем зі здоров'ям", — каже Дейв Еспрі, чотириразовий автор бестселерів New York Times. Його охрестили батьком біохакінгу. "Вдихання токсичної плісняви справді шкідливе для вас і може викликати симптоми, що варіюються від частих носових кровотеч до сильної втоми й туману в голові".

Ви можете не завжди побачити цвіль, оскільки вона часто ховається в стінах, за меблями або в темних кутах. Якщо ви виявите цвіль, вам потрібно буде вжити заходів для належного усунення.

Приділяйте увагу якості повітря

Також робіть усе можливе, щоб поліпшити якість повітря у вашому домі. Це означає, що необхідно регулярно замінювати фільтри HVAC і стежити за тим, щоб усе працювало без збоїв, а також встановлювати очищувачі повітря з фільтрами HEPA, які вловлюють дрібні частинки пилу, алергенів і летких органічних сполук (ЛОС). Дослідження Агентства з охорони навколишнього середовища (EPA) показують, що поліпшення якості повітря в приміщенні може значно знизити ризики для дихальних шляхів і серцево-судинні захворювання.

Наповніть холодильник цільними продуктами

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Правильне наповнення холодильника сприяє здоровому харчуванню і більш здоровим перекусам, що може окупитися з лишком, коли йдеться про збільшення тривалості життя.

"Справжні, цільні продукти підтримують загальний стан здоров'я, забезпечуючи необхідними поживними речовинами, антиоксидантами та клітковиною, які сприяють здоров'ю серця, поліпшенню травлення та поліпшенню психічного стану", — каже Вітні Кардосі, тренерка з харчування. "Коли ми готуємо їжу вдома, ми контролюємо інгредієнти і стежимо за тим, щоб ми вживали страви без надлишку цукру, консервантів і шкідливих жирів, які зазвичай зустрічаються в оброблених харчових продуктах".

І навпаки, вживання великої кількості сильно перероблених, бідних поживними речовинами продуктів пов'язане з підвищеним ризиком хронічних захворювань, таких як ожиріння, діабет і серцеві захворювання.

Фільтруйте питну воду

Наш організм не може вижити без води, і що якісніша вода, то краще. "Це дуже важливо, тому що водопровідна вода може містити безліч небезпечних забруднювачів, включно з миш'яком, побічними продуктами дезінфекції, свинцем, нітратами, PFAS і ураном", — каже Аспрі, відзначаючи дослідження 2023 року, опубліковане в Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology. "Ці токсини можуть пошкодити ДНК, зіпсувати гормони і прискорити старіння. Найкраще встановити систему зворотного осмосу, а потім додати мінерали назад у воду".

Оптимізуйте освітлення

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Освітлення у вашому домі може значно вплинути на цикли сну і неспання, які мають вирішальне значення для загального здоров'я і довголіття. Використовуйте лампочки повного спектра світла протягом дня, щоб імітувати природне денне світло, і тьмяне та м'яке, слабке освітлення ввечері, щоб сигналізувати вашому тілу про необхідність розслабитися.

Дослідження, опубліковане 2019 року в журналі Nature, показує, що вплив яскравого штучного освітлення в нічний час порушує вироблення мелатоніну, що призводить до поганого сну і, як наслідок, підвищеного ризику хронічних захворювань. Розгляньте щільні штори або маски для сну для спалень і розумні системи освітлення, які регулюють яскравість залежно від часу доби.

Зниження впливу агресивних хімічних речовин

Купівля речей у наші дні схожа на прогулянку мінним полем, оскільки багато з них можуть містити шкідливі речовини. Насамперед ви маєте уникати продуктів із фталатами, бісфенолом А і формальдегідом, оскільки ці речовини можуть порушити ендокринні функції і призвести до довгострокових ризиків для здоров'я.

Обирайте нетоксичні засоби для чищення, матеріали для зберігання продуктів і приготування їжі без бісфенолу А (чудово підходять скло і неіржавна сталь), а також меблі або одяг, виготовлені без антипіренів або інших шкідливих обробок. Дослідження Національного інституту наук про навколишнє середовище пов'язують постійний вплив цих хімічних речовин із раком, гормональним дисбалансом та іншими проблемами зі здоров'ям.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця