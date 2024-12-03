Добавьте плюс 10 лет к жизни: 6 способов сделать свой дом здоровее

Все мы хотим жить долго и счастливо, но путь к этому многогранен. Помимо здорового образа жизни, физической активности и правильного питания, на долголетие влияет пространство, которое нас окружает. Сделав свой дом более здоровым местом, вы можете существенно повлиять на качество и продолжительность своей жизни.

Если бы вы могли сделать простые выключатели в своем доме, которые, как научно доказано, не только продлевают вашу жизнь, но и улучшают ее качество, вы бы внесли эти изменения, верно? Что ж, тогда приготовьтесь к некоторым обновлениям, потому что превратить свой дом в пространство, способствующее здоровью и долголетию, вполне возможно. От проверки вашего дома на наличие плесени до приготовления пищи всей семьей — эти советы, основанные на исследованиях, просты в реализации и могут превратить ваш дом в место для более здоровой и счастливой жизни. Об этом пишет Real Simple.

Проверьте свой дом на наличие плесени

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Проверьте свой дом на наличие токсичной плесени. "Этот совет мне близок и дорог, потому что я провел большую часть своего детства, живя в заплесневелом доме, что привело к повреждению мозга и множеству других проблем со здоровьем", — говорит Дэйв Эспри, четырехкратный автор бестселлеров New York Times. Его окрестили отцом биохакинга. "Вдыхание токсичной плесени действительно вредно для вас и может вызвать симптомы, варьирующиеся от частых носовых кровотечений до сильной усталости и тумана в голове".

Вы можете не всегда увидеть плесень, так как она часто прячется в стенах, за мебелью или в темных углах. Если вы обнаружите плесень, вам нужно будет принять меры для надлежащего устранения.

Уделяйте внимание качеству воздуха

Также делайте все возможное, чтобы улучшить качество воздуха в вашем доме. Это означает, что необходимо регулярно заменять фильтры ОВКВ и следить за тем, чтобы все работало без сбоев, а также устанавливать очистители воздуха с фильтрами HEPA, которые улавливают мелкие частицы пыли, аллергенов и летучих органических соединений (ЛОС). Исследования Агентства по охране окружающей среды (EPA) показывают, что улучшение качества воздуха в помещении может значительно снизить риски для дыхательных путей и сердечно-сосудистые заболевания.

Наполните холодильник цельными продуктами

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Правильное наполнение холодильника способствует здоровому питанию и более здоровым перекусам, что может окупиться с лихвой, когда речь идет об увеличении продолжительности жизни.

"Настоящие, цельные продукты поддерживают общее состояние здоровья, обеспечивая необходимыми питательными веществами, антиоксидантами и клетчаткой, способствующих здоровью сердца, улучшению пищеварения и улучшению психического благополучия", — говорит Уитни Кардоси, тренер по питанию. "Когда мы готовим еду дома, мы контролируем ингредиенты и следим за тем, чтобы мы ели пищу без избытка сахара, консервантов и вредных жиров, которые обычно встречаются в обработанных пищевых продуктах".

И наоборот, употребление большого количества сильно переработанных, бедных питательными веществами продуктов связано с повышенным риском хронических заболеваний, таких как ожирение, диабет и сердечные заболевания.

Фильтруйте питьевую воду

Наш организм не может выжить без воды, и чем качественнее вода, тем лучше. "Это очень важно, потому что водопроводная вода может содержать множество опасных загрязнителей, включая мышьяк, побочные продукты дезинфекции, свинец, нитраты, PFAS и уран", — говорит Аспри, отмечая исследование 2023 года, опубликованное в Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology. "Эти токсины могут повредить ДНК, испортить гормоны и ускорить старение. Лучше всего установить систему обратного осмоса, а затем добавить минералы обратно в воду".

Оптимизируйте освещение

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Освещение в вашем доме может значительно повлиять на циклы сна и бодрствования, которые имеет решающее значение для общего здоровья и долголетия. Используйте лампочки полного спектра света в течение дня, чтобы имитировать естественный дневной свет, и тусклое и мягкое, слабое освещение вечером, чтобы сигнализировать вашему телу о необходимости расслабиться.

Исследование, опубликованное в 2019 году в журнале Nature, показывает, что воздействие яркого искусственного освещения в ночное время нарушает віработку мелатонина, что приводит к плохому сну и, как следствие, повышенному риску хронических заболеваний. Рассмотрите плотные шторы или маски для сна для спален и умные системы освещения, которые регулируют яркость в зависимости от времени суток.

Снижение воздействия агрессивных химических веществ

Покупка вещей в наши дни похожа на прогулку по минному полю, так как многие из них могут содержать вредные вещества. Первым делом вы должны избегать продуктов с фталатами, бисфенолом А и формальдегидом, так как эти вещества могут нарушить эндокринные функции и привести к долгосрочным рискам для здоровья.

Выбирайте нетоксичные чистящие средства, материалы для хранения продуктов и приготовления пищи без бисфенола А (отлично подходят стекло и нержавеющая сталь), а также мебель или одежду, изготовленные без антипиренов или других вредных обработок. Исследования Национального института наук об окружающей среде связывают постоянное воздействие этих химических веществ с раком, гормональным дисбалансом и другими проблемами со здоровьем.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту