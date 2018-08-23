МИД протестирует сотрудников, чтобы избавиться от "балласта"

Министерство иностранных дел Украины впервые проведет оценивание сотрудников, чтобы отсеять неквалифицированных кадры. По мнению руководства, таких около трети работников.

Об этом рассказал государственный секретарь МИД Андрей Заяц в интервью "Европейский правде".

"Треть работников является "локомотивом", они тащат на себе всю работу. Еще треть - работает в общем нормально, но нуждается в регулярных толчках, чтобы сохранять приемлемый темп, а еще треть является балластом", - сказал он.

"Балласт не отсеется через конкурсы. Конкурсы позволяют не "отсеять" дополнительный балласт, они гарантируют, что новые сотрудники - квалифицированные. А чтобы избавиться от балласта, мы вводим ежегодное оценивание. В этом году оно должно состояться впервые. Здесь тоже не все просто, процедура пока что не учитывает специфики дипслужбы - поэтому в этом году мы проведем ее по общей методике всей госслужбы. Но я уверен, что и в этом виде она позволит нам попрощаться с частью коллег", - добавил Заяц.

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Напомним, на территории России после последней высылки осталось 37 украинских дипломатов.