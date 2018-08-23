Сотрудники СБУ совместно с правоохранителями из Польши перекрыли канал контрабандного ввоза в Украину оружия из европейских стран. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Незаконный ввоз оружия наладил уроженец Николаева, который длительное время проживает в Польше. Он покупал в Евросоюзе огнестрельное оружие и ввозил его в Украину в разобранном виде, скрывая части механизма в салоне собственного автомобиля. Продавал оружие он через Интернет. В среднем одна единица стоила около полутора тысячи долларов.

Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов сбыта злоумышленником пистолетов Glock-17 4-й модификации, Сz 75 TS и пулемета CZUKvz.59.

"Информацию о противоправной деятельности украинская Служба безопасности передала своим польским коллегам, которые в результате обысков по месту жительства злоумышленника обнаружили двенадцать пистолетов Glock, два пистолета Walther, один пистолет Heckler & Koch, а также денежные средства в размере 60 400 долларов", - сообщили в СБУ.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями 201 и 263 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что в Украине насчитывается около 400 тыс. единиц неучтенного оружия, вывезенного из зоны боевых действий в Донбассе.