В Украине проживает более 1,2 млн ветеранов войны

Из них около 342 тыс из числа участников АТО

Председатель секретариата комитета Верховной рады по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и семей погибших Наталия Шамбир сообщила, что в Украине насчитывается более 1,2 млн ветеранов войны, передает РБК-Украина.

"На июль 2018 года в Украине насчитывается более 1,2 миллиона ветеранов, из которых около 342 тысячи участников боевых действий из числа участников АТО. Однако цифра участников АТО все время растет", - сказала Шамбир во время Международного форума ветеранов в Киеве.

Она добавила, по состоянию на июль 2018 года в Украине насчитывается 124 тысячи человек с инвалидностью вследствие войны.

22 августа президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Министерство по делам ветеранов Украины должно быть сформировано из участников боевых действий.

Напомним, Кабинет министров Украины начал создавать Министерство по делам ветеранов.