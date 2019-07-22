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Сутки на Донбассе. ОБСЕ зафиксировала 75 случаев нарушения "режима тишины"

2019-07-22 07:52:21

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Сутки на Донбассе. ОБСЕ зафиксировала 75 случаев нарушения "режима тишины"

Фото: instagram/armed_forces_ua

В Минобороны Украины же говорят, что 21 июля боевики лишь раз обстреляли позиции украинской армии

В ОБСЕ говорят, после установления режима прекращения огня, обстрелы на Донбассе не прекратились. В штабе ОС отчитались об одном случае обстрела позиций украинской армии.

По данным мониторинговой миссии ОБСЕ, 21 июля с 00:01 по 16:00 на Донбассе произошло 75 случаев нарушения "режима тишины" (3 взрыва, 21 снаряд и 51 выстрел из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия).

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Практически все нарушения зафиксированы в Луганской области, в районах на восток от Попасной и около Золотого (подконтрольны правительству). Один взрыв произошел у Авдеевки в Донецкой области (подконтрольна правительству).

В период с 12:01 по 16:00 21 июля нарушений не зафиксировано.

В Минобороны Украины же говорят, что 21 июля боевики один раз обстеливали позиции Объединенных сил.

С начала текущих суток режима прекращения огня, по данным ОС, не зафиксировано.

Как ранее сообщал Фокус:

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