Евгений Дикий
МНЕНИЕ
Сутки на Донбассе. ОБСЕ зафиксировала 75 случаев нарушения "режима тишины"
2019-07-22 07:52:21
Фото: instagram/armed_forces_ua
В Минобороны Украины же говорят, что 21 июля боевики лишь раз обстреляли позиции украинской армии
В ОБСЕ говорят, после установления режима прекращения огня, обстрелы на Донбассе не прекратились. В штабе ОС отчитались об одном случае обстрела позиций украинской армии.
По данным мониторинговой миссии ОБСЕ, 21 июля с 00:01 по 16:00 на Донбассе произошло 75 случаев нарушения "режима тишины" (3 взрыва, 21 снаряд и 51 выстрел из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия).
Практически все нарушения зафиксированы в Луганской области, в районах на восток от Попасной и около Золотого (подконтрольны правительству). Один взрыв произошел у Авдеевки в Донецкой области (подконтрольна правительству).
В период с 12:01 по 16:00 21 июля нарушений не зафиксировано.
В Минобороны Украины же говорят, что 21 июля боевики один раз обстеливали позиции Объединенных сил.
С начала текущих суток режима прекращения огня, по данным ОС, не зафиксировано.
Как ранее сообщал Фокус:
- 20 июля боевики целых 26 раз нарушили режим прекращения огня, из них 12 раз – с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения.
- 19 июля, боевики на Донбассе 26 раз обстреляли позиции ВСУ. 11 раз применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Два украинских бойца погибли, еще трое получили боевые травмы.
- 18 июля боевики на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате подрыва один военнослужащий погиб, двое получили ранения.
- 17 июля боевики на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом один раз запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 82 мм.
- 16 июля боевики 8 раз обстреляли позиции ООС, из них 3 раза – с применением минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- 15 июля боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 6 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.
- 14 июля на Донбассе пророссийские боевики 19 раз обстреляли позиции ВСУ. Из них 6 раз с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 и 82 мм.