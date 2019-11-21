Боевики проводят учения в районе разведения сил, – разведка

Кроме того, боевики в темное время суток перемещают на новые позиции запрещенное вооружение

Главное управление разведки сообщает, что боевики увеличили интенсивность артиллерийских учений в районе разведения сил на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным разведки, командование Вооруженных сил РФ пытается не допустить снижение боеспособности боевиков.

Кроме того, террористы в темное время суток перемещают на новые позиции запрещенное вооружение, которое должно быть отведено от линии разграничения. При этом на покинутых позициях российские наемники оставляют неисправную технику, которую затем эвакуируют, имитируя выполнение договоренностей.

Как ранее сообщал Фокус:

Вечером 18 ноября главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что российские войска совершили атаку на позиции ВСУ в районе села Сизое Луганской области. Позиции 46-й десантно-штурмовой бригады были атакованы беспилотником, который прицельно сбросил боевую гранату.

Украинские военные во вторник днем, 19 ноября, сбили российский беспилотный летательный аппарат, который летал над позициями украинских подразделений.

20 ноября в результате обстрелов со стороны боевиков ранения получили семеро украинских военных. Украинская сторона дважды запрашивала режим "тишины" для того, чтобы помочь раненым.