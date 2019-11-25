"Глава компартии "ДНР": разведчик Матюха никакого отношения к "гостайне" не имел

По словам террориста, информация о работе Матюхи на украинском разведку "больше похожа на творчество"

В "ДНР" заявили, что бывший "народный мэр" Горловки и функционер "Компартии ДНР" Эдуард Матюха, который оказался украинским разведчиком, не имел доступа к секретной информации.

Об этом заявил "глава компартии "ДНР" Борис Литвинов, передает РИА Новости.

По его словам, информация о работе Матюхи на украинском разведку "больше похожа на творчество".

"Он берет из открытых источников фотографии или рассказывает о людях. Это уже много раз по телевизору показывали, в прессе писали. Он выдает известные факты за эксклюзив. Я считаю, по этому делу на Украине делают пиар", – сказал он.

По словам террориста, украинским спецслужбам "надо показать как-то свою работу, свою значимость".

По его словам, Эдуард Матюха – житель Горловки, который в мае 2014 года как активист помогал организовывать в городе "референдум о самоопределении ДНР". Позже он вступил в Горловскую городскую организацию "Компартию ДНР", при этом "никакого доступа к гостайне и закрытой информации не было".

Как ранее сообщал Фокус:

Занимавший пост "Народного мэра" оккупированной Горловки Эдуард Матюха оказался разведчиком Главного управления разведки Минобороны Украины. Он провел на неподконтрольных территориях более пяти лет и имел высокие должности в Коммунистической партии "ДНР".

Спецслужбы Украины переправили из неподконтрольного Донецка бывшего "министра культуры ДНР" Юрия Лекстутеса. Спецоперация была проведена сотрудниками котрразведки.

По словам "депутата "Народного совета "ДНР" Владислава Бердичевского, Матюха был "народным мэром" три дня.