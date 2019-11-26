“Украинских диверсантов” Дудку и Бессарабова этапировали в РФ, – Крымская правозащитная группа

Пока неизвестно в каких именно колониях они будут отбывать наказание

Владимира Дудку и Алексея Бессарабова, которые были осуждены российским судом по сфабрикованному делу о так называемых "украинских диверсантах" этапировали из Крыма в Россию. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

“Фигурантов “дела украинских диверсантов” Владимира Дудку и Алексея Бессарабова этапировали из Симферопольского СИЗО №1 в РФ для отбывания незаконного наказания”, – говорится в сообщении.правозащитников.

Правозащитники также уточнили, что в настоящее время политзаключенные находятся в Краснодарском СИЗО №1. Пока неизвестно как долго они будут находиться на этапе в Краснодаре, и в каких именно колониях будут отбывать наказание.

В Крымской правозащитной группе заявили, что в СИЗО Симферополя Дудке и Бессарабову несколько дней не выдавали постельное белье и одеяла.

Правозащитники напомнили, что этапирование граждан Украины из Крыма в РФ нарушает ст. 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта.

Как ранее сообщал Фокус:

В ФСБ России заявили, что 9 ноября 2016 года задержали в аннексированном Севастополе "украинских диверсантов", которые якобы планировали диверсионные акции на стратегических объектах Крыма.

Были задержаны эксперты аналитического центра "Номос" Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов, а также Владимир Дудка.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Владимиру Дудке, которого содержат в СИЗО на территории аннексированного Крыма, грозит инсульт.

Обвинение в аннексированном Крыму попросило "суд" назначить фигурантам дела "украинских диверсантов" Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову наказание в виде лишения свободы на 15 лет и 14 лет 10 месяцев соответственно.

4 апреля "суд" приговорил Владимира Дудку и Алексея Бессарабова к 14 годам тюрьмы в колонии строгого режима.

15 октября Верховный суд РФ оставил без изменения приговор двум украинским политзаключенным Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову.