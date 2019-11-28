В Украине будет дождливо, – синоптик
В Киеве 29 ноября погода будет влажной, ожидается дождь
В Украине в пятницу, 29 ноября, прогнозируется дождливая погода.
Об этом написала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.
При этом температура воздуха немного повысится. Теплее всего будет на юге и западе – до +7…+12 градусов. В других регионах максимальная температура воздуха составит +4…+8 градусов. Дожди в пятницу будут идти более интенсивно в западных областях, днем они будут передвигаться восточнее.Важно
"Завтра в дневные часы интенсивные дожди пройдут вдоль полосы Сумщина-Харьковщина-Полтавщина-Черкащиная-Днепропетровщина-Кропивницкий и районы до Николаевской, Херсонской областей и Крыма", – сказала Диденко.
В Киеве 29 ноября погода будет влажной, ожидается дождь. Температура воздуха в течение дня достигнет +5 градусов.
Кроме того, по прогнозам Диденко, 1-2 декабря придет похолодание, а 4-5 декабря в Украине снова потеплеет.
По данным Укргидрометцентра, в Украине 29-30 ноября пройдут дожди. Ветер в Украине южный с переходом на северо-западный, 5-12 м/с.
Как ранее сообщал Фокус:
- Синоптик Наталья Диденко сообщала, что с 28 ноября в Украину вернется теплая погода.
- По ее данным, с 1-2 декабря вернется похолодание.
- Октябрь 2019 года – второй самый теплый месяц на планете за 140 лет метеонаблюдений.