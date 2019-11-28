В Киеве 29 ноября погода будет влажной, ожидается дождь

В Украине в пятницу, 29 ноября, прогнозируется дождливая погода.

Об этом написала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

При этом температура воздуха немного повысится. Теплее всего будет на юге и западе – до +7…+12 градусов. В других регионах максимальная температура воздуха составит +4…+8 градусов. Дожди в пятницу будут идти более интенсивно в западных областях, днем они будут передвигаться восточнее.

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"Завтра в дневные часы интенсивные дожди пройдут вдоль полосы Сумщина-Харьковщина-Полтавщина-Черкащиная-Днепропетровщина-Кропивницкий и районы до Николаевской, Херсонской областей и Крыма", – сказала Диденко.

В Киеве 29 ноября погода будет влажной, ожидается дождь. Температура воздуха в течение дня достигнет +5 градусов.

Кроме того, по прогнозам Диденко, 1-2 декабря придет похолодание, а 4-5 декабря в Украине снова потеплеет.

По данным Укргидрометцентра, в Украине 29-30 ноября пройдут дожди. Ветер в Украине южный с переходом на северо-западный, 5-12 м/с.

Как ранее сообщал Фокус:

Синоптик Наталья Диденко сообщала, что с 28 ноября в Украину вернется теплая погода.