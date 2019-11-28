УЗ хочет построить европути от Львова до границы с Польшей

Железнодорожный путь будет начинаться со стации "Скнилов", что в черте Львова

Глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов сообщил, что компания хочет построить железнодорожные европути со Львова до границы с Польшей.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, в случае построения европути, из Львова в польский Краков можно будет доехать на поезде за 3,5 часа.

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"Не анонсировал заранее, но сегодня лично убедился, что проект, который пока был только на бумаге – может стать реальным. Что хотим? За год мы можем построить от государственной границы до станции Скнилов европуть", – говорит Кравцов.

Станция Скнилов расположена во Львове. От вокзала – расстояние 5,5 км, от аэропорта "Львов" – 3 км и от автостанции – 1 км.

"Уверен, что это будет самый инфраструктурный проект на западе Украины. Для "Укрзализныци" это абсолютно реально и будет иметь чрезвычайный социальный эффект", – добавил Кравцов.

Отметим, железнодорожные пути в Европе и Украине отличаются. Так, в Европе ширина колеи составляет 1435 мм, а в Украине – 1520 мм.

Если рейс пересекает границу с Европой – поезду меняют колесную пару на границе.

Как ранее сообщал Фокус:

18 октября министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что Кабмин вернул "Укрзализныцю" в подчинение Миниинфраструктуры.

Сейчас министерство инфраструктуры готовит большую реформу железнодорожного транспорта, с целью разделения Укразализныци на трех независимых операторов по управлению инфраструктурой, грузовыми и пассажирскими перевозками.

Премьер Алексей Гончарук заявил, что в ближайшее время Кабмин сменит руководство "Укрзализныци" из-за "дикой коррупции".