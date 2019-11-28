В Киеве и области в декабре пройдет пробная перепись населения

Весь процесс разделят на три этапа с применением разных способов. Каким способом принять участие в переписи, каждый украинец может решить самостоятельно

В декабре в части Оболонского района Киева и под столицей пройдет пробная перепись населения с применением инновационных технологий.

Об этом сообщает пресс-служба Госстата.

Перепись планируют также провести в Песковской объединенной территориальной общине Бородянского района Киевской области (за г. Ирпень).

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По времени это займет около месяца (с 1 по 26 декабря 2019 года).

Основная задача пробной переписи – подготовиться к всеукраинской переписи, которая планируется на 2020 год.

При этом, организаторы не ставят себе целью определить реальное количество населения на указанных территория – важно испробовать инновационные технологии и понять, сколько может длиться настоящая перепись.

Во время пробной переписи в каждом помещении запишут всех лиц, которые по состоянию на 00.00 часов 1 декабря 2019 года проживали в нем, включая и тех, которые временно проживают.

Из числа тех, которые постоянно проживают, запишут также временно отсутствующих.

Сама перепись пройдет в три раунда:

1-10 декабря можно будет самостоятельно заполнить анкету (переписной лист) на специальном портале в Интернете (нужно иметь электронную подпись);

14-23 декабря – дать ответ переписчику, который посетит помещение и заполнит анкету (переписной лист) на планшете;

14-23 декабря – прийти в переписный отдел или инструкторский участок и дать ответы на вопросы анкеты (переписного листа) временного переписного персонала.

Контрольный обход отдельных помещений состоится 24-26 декабря.

Все этапы переписи – добровольное дело, каждый гражданин может выбрать, как ему удобнее принять участие в мероприятии.

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