Общественному вещателю увеличили бюджет на 70%, – Бородянский

Бюджет теперь составляет 1 миллиард 700 миллионов

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский рассказал, что Общественному вещателю подняли бюджет на 70%.

Об этом сообщает Укринформ.

"На сегодня бюджет Общественного вещателя увеличен на 70%, и он составляет 1 миллиард 700 миллионов. То есть, у Общественного вещателя есть деньги на то, чтобы покупать. Это первое. И он будет покупать. Во-вторых, у общественного вещателя есть деньги на то, чтобы производить", – рассказал Бородянский.

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Между личным и общественным. За что Зураба Аласанию "ушли" из руководства НОТУ

Отметим, в бюджете-2020, расходы на развитие культуры и информационную сферу составляют 8,6 млрд грн, в частности, на обеспечение деятельности Украинского института книги, поддержку книгоиздания и популяризацию украинской литературы в мире – 0,1 млрд грн, на развитие общественного вещания Украины - 2 млрд грн.

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