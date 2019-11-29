ВАКС отправил под ночной домашний арест замначальника Киевской таможни Тупальского

САП будет обжаловать приговор

ВАКС избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста замначальника Киевской городской таможни ГФС Сергею Тупальскому.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на САП.

"Тупальскому избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста", – сказано в сообщении.

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Задержание Вадима Альперина. Что известно о "крестном отце контрабанды" в Украине

САП просила избрать Тупальскому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 57 млн грн.

"Мы будем обжаловать избранную меру пресечения", – добавили в прокуратуре.

Сейчас суд выбирает меру пресечения "крестному отцу контрабанды" Вадиму Альперину.

Он пожаловался на ухудшение здоровья и попросил вызвать в суд скорую помощь для оказания медпомощи, передает Украинская правда. Заседание переносили.

"Хотел бы сообщить, что в период нахождения моего подзащитного с работниками полиции, он пожаловался на состояние своего здоровья. Выпил лекарства, но есть необходимость вызвать скорую. Это не будет связано с отложением заседания, но в это время хотя бы померить давление человеку. Такое заболевание не является выявленным сегодня, это постоянно такая ситуация", – заявил адвокат Альперина.

Как ранее сообщал Фокус:

26 ноября НАБУ задержало замглавы Киевской таможни Сергея Тупальского и еще 6 человек по подозрению в нарушении таможенного законодательства. Альперину удалось скрыться.

Вечером в тот же день Зеленский попросил помочь найти Альперина и пообещал за содействие в деле "ценный подарок".

Адвокат Федур в Facebook в ответ Зеленскому написал, что подарок никому не достанется, ведь Альперин сам придет в САП.