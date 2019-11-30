Причиной задержания стала посылка с наркотиками

В Запорожье полиция задержала иеромонаха Свято-Андреевского кафедрального собора УПЦ МП Илиодора Кугатова.

Об этом сообщает местное издание "Форпост" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Причиной задержания стала отправленная из Черкасс посылка, в которой обнаружили наркотические вещества - амфетамин и метиламин в большом количестве. Ценную посылку вместе со служителем церкви приехал забирать и его друг Евгений Квач, его функция была сидеть на "стреме", за рулем автомобиля, которым приехали за наркотиками", – сказано в сообщении.

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Источники издания сообщают, что Квач успел сообщить о задержании Евгения Кугатова своему непосредственному руководству Запорожской и Мелитопольской епархии. Митрополит Лука, для спасения отправил представителей епархии, они прибыли в течении 20 минут.

В полиции инцидент пока не комментировали.

Как ранее сообщал Фокус:

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