В Украине началась пробная перепись населения
В переписи примут участие лишь некоторые части Киевской области
В воскресенье, 1 декабря, в Украине началась пробная перепись населения. Об этом сообщила пресс-служба Госстата в Facebook.
Ведомство обнародовало подробную инструкцию, как пройти пробную перепись в интернете. Перепись населения будет проводиться в части Оболонского района Киева и в Песковской ОТГ Бородянского района Киевской области.
Поучаствовать в онлайн-опросе можно будет на протяжении 10 дней.Важно
Второй этап переписи пройдет с 14 по 23 декабря. В это время, жители опрошенных районов должны будут предоставить ответы писцу, который посетит их дома, или заполнить анкету в переписном отделе или инструкторском участке.
В Украине перепись населения в первый и пока последний раз проходила в 2001 году. Тогда количество украинцев составило 48,457 млн человек. Во время переписи в 1989 году, когда страна была в составе СССР, численность украинцев составляла 51,7 млн. человек.
Как ранее сообщал Фокус:
- В начале ноября премьер-министр Алексей Гончарук говорил, что перепись, возможно, будет проводиться с помощью онлайн-инструментов. "Конечно, это перепись, но мы посмотрели на разную практику в мире и сейчас ищем возможность сделать перепись максимально за счет онлайн-инструментов. То есть стимулировать людей заполнять информацию о себе."
- А Дмитрий Дубилет сообщил, что в Украине могут провести "электронную перепись населения", которая сэкономит бюджетные средства. По его словам, подсчет проведут по сим-картам и данным реестров.
- После этого, директор института демографии раскритиковала электронную перепись Дубилета. По мнению Эллы Либановой, если перепись в Украине будет проведена таким образом, то международное сообщество может не признать ее.