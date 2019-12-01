В переписи примут участие лишь некоторые части Киевской области

В воскресенье, 1 декабря, в Украине началась пробная перепись населения. Об этом сообщила пресс-служба Госстата в Facebook.

Ведомство обнародовало подробную инструкцию, как пройти пробную перепись в интернете. Перепись населения будет проводиться в части Оболонского района Киева и в Песковской ОТГ Бородянского района Киевской области.

Поучаствовать в онлайн-опросе можно будет на протяжении 10 дней.

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Второй этап переписи пройдет с 14 по 23 декабря. В это время, жители опрошенных районов должны будут предоставить ответы писцу, который посетит их дома, или заполнить анкету в переписном отделе или инструкторском участке.

В Украине перепись населения в первый и пока последний раз проходила в 2001 году. Тогда количество украинцев составило 48,457 млн человек. Во время переписи в 1989 году, когда страна была в составе СССР, численность украинцев составляла 51,7 млн. человек.

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