Найдена лишь часть денег из "Ощадбанка": полиция поделилась деталями поимки подозреваемых
По месту жительства задержанных были обнаружены необходимые доказательства
Глава полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что были задержаны двое подозреваемых в ограблении отделения "Ощадбанка". Об этом сообщает пресс-служба полиции.
По словам Крищенко, по месту проживания подозреваемых были проведены обыски и изъяты доказательства. Также он сообщил, что неизвестные подорвали банкомат с помощью газо-воздушно смеси, забрали кассеты с деньгами и скрылись на автомобиле.
"Благодаря кропотливой работе, в которой были задействованы оперативники территориального управления полиции, столичного главка, а также спецназовцы мы установили фактические данные злоумышленников. И в результате слаженных действий правоохранители задержали двух человек, которые обоснованно подозреваются в совершении этого преступления. Это - 39-летний иностранец и 33-летний киевлянин, ранее судимый за хранение наркотиков ", – говорится в сообщении полиции.Важно
Во время обысков полиция обнаружила по месту жительства подозреваемых часть украденных денег, автомобиль и инструменты.
Фигуранты были задержаны по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Также было начато уголовное производство по статьям за умышленное уничтожение имущества и кражу. Задержанным грозит тюремный срок до 10 лет.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 ноября в Киеве взорвали и ограбили "Ощадбанк". В столице была введена полицейская операцию "Сирена".
- Позже стало известно, что отделение банка было почти полностью разрушено взрывом. Ущерб, помимо украденных денег, оценивается в миллионы гривен.
- 1 декабря глава правления банка сообщил, что полиция задержала подозреваемых в ограблении "Ощадбанка".