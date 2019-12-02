Погибшие на Донбассе бойцы были из спецназа СБУ "Альфа"
Спецназовцы подорвались на неизвестном взрывном устройстве
Погибшие вчера при выполнении боевого задания на Донбассе военнослужащие – это два офицера спецназа "Альфа" СБУ Денис и Дмитрий. Об этом в Facebook написал народный депутат Роман Костенко.
Сам Костенко - ветеран АТО, полковник СБУ, "киборг".Важно
По его словам, гибель спецназовцев СБУ – напоминание о том, что бойцы "Альфы" – "это не маски-шоу на обысках, это защитники Родины, которые ежедневно рискуют, а часто и жертвуют своими жизнями ради мирного неба над Украиной".
Как рассказали в штабе ООС, диверсионно-разведывательная группа "гибридов" РФ пыталась проникнуть в тыл украинских войск. Во время операции противодействия был вызван резерв, однако при выполнения боевого задания двое военнослужащих подорвались на неизвестных взрывных устройствах и скончались на месте.
Как ранее сообщал Фокус:
- Контрразведка СБУ задержала иностранца, который пытался вывезти из Украины дизельный двигатель, который имеет военное назначение. В ходе последующих проверок по адресу коммерческой структуры, который указал иностранец, было обнаружено еще 20 танковых двигателей, предназначенных для вывоза.
- СБУ выявила должностных лиц Николаевского облсовета, департамента образования и науки ОГА и одного из местных коммунальных предприятий, которые присвоили 15 млн грн из бюджета на закупке электронных учебников.