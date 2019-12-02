Разделы
Материалы
Украина

Маруся Зверобой, прибыв в ГБР, отказалась заходить в кабинет следователя

1543
Фото: Фото: Lb.ua
Фото: Фото: Lb.ua

Волонтер требует правильного оформления вызова

Волонтер Маруся Зверобой, котороя сегодня прибыла в Государственное бюро расследований, отказалась заходить в кабинет следователя. Об этом сообщает LB.ua.

"Я поздоровалась в коридоре, но пока они не сделают все законно, не напишут вызов так, как они по закону должны указать информацию, я в тот кабинет не зайду. Пусть научатся работать в этой структуре", – заявила Зверобой.

По словам волонтера, ее следователь – "хороший парень", но его начальник "действует по беспределу".

Важно
А Порошенко молчит. Как соцсети отреагировали на просьбу ГБР снять неприкосновенность с Софии Федины
А Порошенко молчит. Как соцсети отреагировали на просьбу ГБР снять неприкосновенность с Софии Федины
Маруся Зверобой возле ГБР

"Мне оставили непонятный для меня вызов, когда обыскивали. Там не указан мой статус, то есть я не являюсь подозреваемым, свидетелем или субъектом какого-то уголовного производства. Какого – тоже непонятно. Тоже непонятно, на какое следственное действие меня вызывают – допрос, вручение подозрения, что это? Это грубое нарушение закона", – объяснила она.

Зверобой сообщила, что будет ждать законно составленный вызов и не придет на допрос, пока это не напишут официально. Пока она оформила обращение в канцелярии с требованием прописать ее статус и назвать производство, в рамках которого ее вызывали.

Игрушечное оружие

Она также сообщила, что ей не вернули игрушку ее дочери – пистолетик, который изъяли во время обыска. Активисты, которые пришли поддержать Зверобой под ГБР, принесли с собой игрушечное "оружие".

Как ранее сообщал Фокус:

  • "Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертен... Там люди пережили страшные зверства, и каждый день должны защищать Украину от того врага, которого ты сейчас пытаешься нам вернуть обратно в Украину своим президентством", – сказала она.
  • Также Федина добавила, что "там случайно может разорваться граната... Но, честно говоря, было бы красивее, чтобы это все произошло именно во время московских обстрелов, когда кое-кто снова в голубой или белой рубашке припрется на передовую".