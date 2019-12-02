Волонтер требует правильного оформления вызова

Волонтер Маруся Зверобой, котороя сегодня прибыла в Государственное бюро расследований, отказалась заходить в кабинет следователя. Об этом сообщает LB.ua.

"Я поздоровалась в коридоре, но пока они не сделают все законно, не напишут вызов так, как они по закону должны указать информацию, я в тот кабинет не зайду. Пусть научатся работать в этой структуре", – заявила Зверобой.

По словам волонтера, ее следователь – "хороший парень", но его начальник "действует по беспределу".

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"Мне оставили непонятный для меня вызов, когда обыскивали. Там не указан мой статус, то есть я не являюсь подозреваемым, свидетелем или субъектом какого-то уголовного производства. Какого – тоже непонятно. Тоже непонятно, на какое следственное действие меня вызывают – допрос, вручение подозрения, что это? Это грубое нарушение закона", – объяснила она.

Зверобой сообщила, что будет ждать законно составленный вызов и не придет на допрос, пока это не напишут официально. Пока она оформила обращение в канцелярии с требованием прописать ее статус и назвать производство, в рамках которого ее вызывали.

Она также сообщила, что ей не вернули игрушку ее дочери – пистолетик, который изъяли во время обыска. Активисты, которые пришли поддержать Зверобой под ГБР, принесли с собой игрушечное "оружие".

Как ранее сообщал Фокус:

После визита президента Зеленского в Золотое депутат Федина с волонтером Марусей Зверобой жестко высказались о Зеленском. Нардеп, в частности, говорила о том, что президент может погибнуть на Донбассе.

"Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертен... Там люди пережили страшные зверства, и каждый день должны защищать Украину от того врага, которого ты сейчас пытаешься нам вернуть обратно в Украину своим президентством", – сказала она.

Также Федина добавила, что "там случайно может разорваться граната... Но, честно говоря, было бы красивее, чтобы это все произошло именно во время московских обстрелов, когда кое-кто снова в голубой или белой рубашке припрется на передовую".

Фракция "Слуги народа" собрала подписи к главе ГПУ Руслану Рябошапке, чтобы он дал правовую оценку высказываниям нардепа от "ЕС" Софии Федины о возможной гибели президента Владимира Зеленского на Донбассе.

Государственное бюро расследований в тесном сотрудничестве со Службой безопасности Украины направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении народному депутату Софие Федине.

София Федина заявила, что подготовленное ей подозрение ГБР является свидетельством существования "режима Зеленского".

Утром в четверг, 28 ноября, сотрудники ГБР вместе с бойцами подразделения СБУ "Альфа" пришли с обыском к волонтеру Марусе Зверобой. Сама волонтер, комментируя обыски, рассказала, что следователи ГБР изъяли у нее блокнот и оружие.