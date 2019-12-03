Экс-нардепа Онищенко арестовали в Германии по запросу НАБУ и САП, – "Схемы"

Сейчас Александр Онищенко должен находиться под стражей

Немецкие правоохранители в пятницу, 29 ноября, задержали бывшего народного депутата Александра Онищенко в немецком городе Аахен по запросу НАБУ и САП.

Об этом сообщает проект Радио Свободы "Схемы" со ссылкой на источники.

Далее по процедуре немецкий суд должен вынести решение о дальнейшей экстрадиции в Украину, о чем просили правоохранители Украины. Также суд должен определить Онищенко меру пресечения на период рассмотрения этого вопроса. Дата заседания еще неизвестна.

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Сейчас экс-нардеп должен находиться под стражей.

Адвокат Онищенко Олег Ищенко сообщил, что не готов комментировать информацию о задержании.

Как ранее сообщал Фокус: