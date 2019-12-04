Пожар в Одесском колледже: количество пострадавших растет
В департаменте здравоохранения говорят, что число пострадавших в пожаре выросло до 21 человека
В Одессе число пострадавших в пожаре в колледже экономики и права снова выросло. Об этом сообщила представитель муниципального департамента здравоохранения Алла Калеева, передает Думская.
По ее словам, количество пострадавших выросло до 21 человека. Из них один ученик и пожарный находятся в тяжелом состоянии. Также среди пострадавших есть 9 несовершеннолетних учеников колледжа и 5 пожарных.
Ранее медики сообщали о 18 пострадавших и одной погибшей в результате произошедшего пожара. По данным СМИ, погибла преподавательница колледжа.Важно
На данный момент площадь пожара разрослась на более чем 3 тыс. квадратных метров. У спасателей в пожарных машинах заканчивается топливо, его подвозят к месту в канистрах.
Как ранее сообщал Фокус:
- 4 декабря в Одессе начался пожар в здании колледжа экономики и права. Возгорание началось в 10:12 на третьем этаже здания.
- Спасатели уже эвакуировали свыше 40 человек. К тушению пожара привлекли 65 пожарных и 16 единиц техники.
- Позже стало известно о смерти преподавательницы колледжа, которая пострадала в пожаре. Погибшая женщина была 1976 года рождения.