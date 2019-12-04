САП уточнила информацию о задержании экс-нардепа Онищенко в Германии

Александра Онищенко задержали в районе города Ольденбург, а не Аахен

САП заявила, что экс-депутат Александр Онищенко действительно находится в немецком СИЗО и ожидает решения суда.

Об этом сообщает ВВС-Украина.

Пресс-секретарь САП Ольга Постолюк расказала, что Онищенко задержали в районе города Ольдернбург, а не Аахен, как сообщили СМИ.

По ее словам, вопрос экстрадиции Онищенко еще не решен.

Ранее, издание Deutsche Welle сообщало, что полиция города Аахен не имеет сведений о задержании экс-народного депутата Александра Онищенко, полицеские такого задержания не проводили.

Как ранее сообщал Фокус: