Нардеп Бужанский высмеял идею языкового омбудсмена штрафовать детские кружки

2019-12-11 15:59:06

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По его мнению, практика наложения штрафов является позором

Народный депутат от фракции "Слуга народа", а также блогер Максим Бужанский назвал инициативу языкового омбудсмена Татьяны Монаховой о введении штрафов для детских кружков за использование русского языка "позорным бредом".

Об этом он написал на своем канале в Telegram.

"Вот эта история, о которой вчера рассказала мовный омбудсмен, насчет предстоящего штрафования детских кружков за русский язык, она не доработала. Понимаете, а вдруг маленькие мерзавцы будут тайно общаться между собой, как их контролировать? Вижу только один выход, создать спецшколу детей-мовных выкрывачив. Вот как выкрывачи коррупции, только пусть по кружкам работают. Воспитываем, внедряем в кружок, сидит, лепит глэчик, прислушивается. Подошел к окну, махнул флажком, всё, можно брать, приехали на штраф в 11 тысяч гривен",  – иронизирует народный депутат.

По его мнению, практика наложения штрафов является позором.

"Это то, в конце концов, что мы обещали избирателям?",  – возмутился Бужанский.

Языковой омбудсмен Татьяна Монахова 10 декабря, на своей пресс-конференции заявила, что за несоблюдение положений языкового закона штрафы будут действовать даже для детских кружков. Об этом написвла Страна.ua.

Когда у Монаховой спросили, что делать с детскими кружками в Киеве, которые в большинстве своем ведутся на русском языке, она ответила: "По умолчанию должен быть украинский язык. Это значит, что на первый раз им разъясняют закон, а на второй происходит штраф. Все это есть в законе".

Как ранее сообщал Фокус:

  • Уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова заявила, что в законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" четко прописано, что СМИ в течение трех лет должны создать версию на украинском языке, но о закрытии таких изданий речь не идет.
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