Направлен на дискриминацию русскоязычных: Бужанский предлагает отменить языковой закон

Свое решение нардеп от "СН" мотивировал заключением Венецианской комиссии об отсутствии в законе баланса между защитой украинского языка и обеспечением языковых прав нацменьшин

Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский внес в Раду проект закона об отмене языкового закона.

Об этом он сообщил у себя в Facebook.

Свое решение он мотивировал недавним заключением Венецианской комиссии, в котором говорилось, что закон якобы не выдерживает баланс между защитой украинского языка и обеспечением языковых прав нацменьшин.

Также Бужанский уверен, что "ничего общего с защитой и развитием украинского языка, действующий закон не имеет" и даже более того - он якобы "направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского языка".

По словам нардепа, отмена языкового закона, откроет возможность для написания "действительно стоящего документа", но конкретно о том, что это будет за документ и кто его напишет, народный избранник не уточнил.

Сегодня, 10 декабря, языковой омбудсмен Татьяна Монахова заявила, что не намерена инициировать переписывание закона о государственном языке или откладывание его имплементаци.

"Сейчас необходимо запустить этот закон, начать юридическую защиту государственного языка. К каждому закону можно присмотреться и сказать, что он не является совершенным. Но если мы сейчас не сдвинемся с места, а начнем переписывать, дискутировать, то мы этот процесс не запустим", – пояснила она.

6 декабря Венецианская комиссия предоставила свое заключение по украинскому языковому закону. Эксперты призывали Украину безотлагательно разработать закон о нацменьшинах и "рассмотреть возможность" отсрочки языкового закона (который уже вступил в силу) до тех пор, пока не будут учтены интересы нацменьшин.

Тажке Венецианская комиссия призывает украинских законодателей еще раз "подумать" над квотами на украинский язык на телевидении и радио и привести их в соответствие с принципом пропорциональности.

Требование же о переводе печатного материла в газетах и журналах на украинский язык и вовсе необходимо убрать из закона, добавили в комиссии.

Как ранее сообщал Фокус:

25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". За него проголосовали 278 народных депутатов.

15 мая Петр Порошенко подписал языковой закон.

После принятия закона тогда еще не вступивший в должность президента Владимир Зеленский заявил, что государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний.

Он пообещал после вступления в должность тщательно проанализировать языковой закон и реагировать в соответствии со своими конституционными обязанностями и в интересах граждан Украины.

Нынешний первый замглавы Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что, возможно, в закон о языке будут внесены правки, при этом единственным государственным языком в стране останется украинский.