Никто не будет закрывать СМИ, выходящие не на украинском, – языковой омбудсмен

2019-12-10 15:01:26

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Согласно закону о языке, все издания должны сделать украиноязычную версию своих сайтов или своих газет

Уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова заявила, что в законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" четко прописано, что СМИ в течение трех лет должны создать версию на украинском языке, но о закрытии таких изданий речь не идет.

Об этом сообщает Укринформ.

"В законе прописано, что есть три года на то, чтобы СМИ – печатная пресса, онлайн издания Украины – сделали украиноязычную версию своих сайтов или своих газет. То есть, никто не будет закрывать или запрещать издавать прессу на других языках", – сказала Монахова.

Она также прояснила ситуацию, которая может сложиться через некоторое время в сфере обслуживания.

По ее словам, если гражданин Украины просит в определенных заведениях общаться с ним на украинском языке, то это надо делать. Если же клиент сам инициирует использование другого языка, то и отвечать ему на том же языке можно.

В личном же общении каждый имеет право общаться на любом языке, добавила Монахова.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Он пообещал после вступления в должность тщательно проанализировать языковой закон и реагировать в соответствии со своими конституционными обязанностями и в интересах граждан Украины.
  • Нынешний первый замглавы Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что, возможно, в закон о языке будут внесены правки, при этом  единственным государственным языком в стране останется украинский.
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